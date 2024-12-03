«Договорились с Минобороны»: в Ярославской области на круговом перекрестке поставят самолет

На круговом перекрестке в Рыбинске Ярославской области установят самолет. Идею о нетипичном способе благоустройства территории озвучил мэр Дмитрий Рудаков 2 декабря. По его словам, предложение о передаче городу самолета поступило из Минобороны.
— На кольце Гагарина планируем поставить самолет МиГ. Уже договорились с Минобороны. Мы знаем, что у нас Гагарин был не только космонавтом, но и летчиком-испытателем. И он летал, испытывал МиГи, поэтому мы поставим на кольце Гагарина самолет МиГ, — рассказал Дмитрий Рудаков.
В качестве места для установки власти выбрали круг на перекрестке улиц Гагарина и Софийской.
— Практика установки советской техники на круговых движениях есть в других городах России. Сейчас МиГ проходит стадию оформления документов. Его установка запланирована на 2025 год, — рассказал Дмитрий Рудаков.
Отметим, что среди рыбинских многоэтажек в микрорайоне Скоморохова гора (на улице Моторостроителей. — Прим. ред.) стоит памятник лайнеру Ту-104А. В постаменте, на котором стоит самолет, оборудована секция по боксу.
Напомним, в сентябре ярославцы выразили желание установить мемориальный комплекс в виде самолета в микрорайоне Сокол.