«Стоит увековечить»: в спальном районе Ярославля хотят поставить самолет

В Ярославле хотят поставить памятник-самолет Источник: Александра Мамонтова / клуб «Ярославский авиатор»











В Ярославле хотят установить мемориальный комплекс в виде самолета. Информация об этом прозвучала на комиссии муниципалитета 11 сентября. Местом установки должен стать поселок Сокол на проспекте Фрунзе, где раньше находился военный, а потом гражданский аэродром. Собственно, сам поселок, где жили пилоты, техники и прочий персонал, получил авиационное название: летчиков тогда ласково называли соколами.

Строительство аэродрома началось в 30-е годы ХХ века. По данным клуба «Ярославский авиатор», к 1942 году военный аэродром на южной окраине города имел основную взлетно-посадочную полосу и рулежки с покрытием из железа, запасная грунтовая взлетно-посадочная полоса проходила со стороны железной дороги. Во время войны на аэродроме переоборудовали американские бомбардировщики, которые перегоняли в Ярославль с Аляски. 19 октября 1948 года в составе Московского района ПВО был сформирован 31-й истребительный авиационный корпус противовоздушной обороны. После преобразования в 56-й истребительный авиационный корпус ПВО в него вошла 303-я истребительная авиационная дивизия со штабом в Ярославле. Эта дивизия была в числе первых в Вооруженных силах СССР переучена на новую авиационную реактивную технику. В июле 1950 года дивизия была передислоцирована на Дальний Восток, где впоследствии активно участвовала в боевых действиях в Корее.

В Ярославле хотят поставить памятник-самолет Источник: клуб «Ярославский авиатор»











Потомки авиаторов стали костяком инициативной группы, которая предложила идею об увековечении тех славных страниц истории Ярославля.

— На самом деле мы уже несколько лет пытаемся реализовать задуманное. В 1933 году здесь был построен самый первый аэродром в Ярославле. И, наверное, стоит хранить память об этом и о тех летчиках, которые взлетали с этого аэродрома. В том числе, защищая наш город в годы Великой Отечественной войны. В поселке Сокол, где двухэтажные дома, жил офицерский состав, среди которого были герои Советского Союза. Дважды герои. Например, летчик-космонавт Борис Валентинович Волынов. Это большой пласт истории Ярославля, связанный с авиацией. И, наверное, стоит ее увековечить в виде памятника, — рассказал в беседе с порталом 76.RU ответственный секретарь общественного областного исторического клуба «Ярославский авиатор» Андрей Серов.

Борис Валентинович Волынов — летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук, единственный ныне живущий из первого отряда космонавтов СССР, собранного для первого и последующих полетов в космос. Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. Совершил два полета в космос — в 1969 году на корабле «Союз-5» и в 1976 году на корабле «Союз-21».

Активисты предлагают поставить на постамент настоящий реактивный самолет того времени, а вокруг разбить парк и благоустроить территорию самого поселка, чтобы сделать место привлекательным для туристов.

Мемориальный объект может появиться в районе поселка Сокол Источник: клуб «Ярославский авиатор»











Однако в мэрии Ярославля сообщили, что пока окончательного решения о внешнем виде будущего мемориала и конкретном месте его установки нет.

— Вопрос увековечения памяти летчиков эскадрильи поселка Сокол, принимавших участие в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, был рассмотрен на координационном совете по развитию территории Красноперекопского и Фрунзенского районов в июле 2024 года. Было предложено три возможных территории для установки мемориального объекта. Окончательный вариант может быть утвержден после получения исторической справки, которая готовится научными сотрудниками ЯрГУ имени Демидова. Также по материалам исторической справки будут определены модель, тип, размер самолета, — сообщил на заседании комиссии муниципалитета заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

Кстати, кроме памятника-самолета в поселке Сокол активисты предлагают установить скульптурную композицию, посвященную авиаторам, зенитчикам и всем, кто участвовал в обороне города, еще и на проспекте Авиаторов — недалеко от уже существующего памятника заслуженному летчику-испытателю Амет-Хану Султану.

— Около этого арт-объекта можно проводить встречи ветеранов и действующих пилотов со школьниками, читать лекции, устраивать мастер-классы, — добавил Андрей Серов.

Амет-Хан Султан — советский военный летчик-ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза. Свою первую воздушную победу одержал в небе над Ярославлем. 31 мая 1942 года, израсходовав в атаках весь боезапас, он пошел на таран вражеского бомбардировщика «Юнкерс-88», летевшего бомбить железнодорожный мост через Волгу. При ударе самолет Амет-Хана застрял в загоревшемся «юнкерсе». Но летчику удалось выбраться из кабины и воспользоваться парашютом. «Юнкерс» был первым самолетом, сбитым над Ярославлем.