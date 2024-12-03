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Город Путевка на море — от 100 тысяч: туроператоры поделились горячими турами на Новый год

Путевка на море — от 100 тысяч: туроператоры поделились горячими турами на Новый год

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В туриcтической фирме рассказали, куда едут ярославцы на Новый год

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Декабрь среди туроператоров принято называть периодом горящих туров и низкого спроса. Ярославцы, готовые вырваться из холодных будней, чаще всего выбирают для отдыха заграничные направления.

Ярославские турагенты рассказали порталу 76.RU, куда отправиться на отдых в зимние каникулы и сколько это будет стоить. Публикуем обзор с ценами.

— Наши фавориты направлений по продажам на декабрь: Египет и экскурсионные туры по России. Солнце и море, что еще нужно, чтобы красиво завершить 2024 год? — рассказала нашему порталу директор офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте Ольга Галкина. — Для встречи Нового года ярославцы выбирают из зарубежных направлений Кубу и ОАЭ, а также Беларусь. По России предпочитают местные санатории и пансионаты.

Путевка на двоих в декабре в Египет на 11 дней с перелетом обойдется в 113 тысяч рублей. 9 ночей в четырехзвездочном отеле в самом безветренном месте в Египте, Шарм-эш-Шейхе, на двоих взрослых выйдет в 157 тысяч рублей.

Среди отечественных направлений у ярославцев в топе Казань, Санкт-Петербург и Калининград. Стоимость путевок в Северную столицу на период с 30 декабря по 3 января начинается от 23 900 рублей с человека. Новогоднюю Казань можно посмотреть за 58 тысяч рублей, в стоимость входит перелет и проживание в отеле в центре города на четыре ночи.

Кроме того, особой популярностью пользуются Сочи и Абхазия.

— Подышать морским воздухом, искупаться в теплых бассейнах, съездить на интереснейшие экскурсии по очень привлекательным ценам — всё это возможно в декабре, — отмечают в агентстве.

К примеру, тур в Абхазию на Новый год на двоих обойдется в 119 тысяч рублей. В стоимость входит перелет в обе стороны, проживание в отеле (8 ночей), полное питание и трансфер на курорте.

Ранее мы также публиковали подробный обзор цен на отели в Сочи.

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