Вот теперь засмотрись: самые ожидаемые фильмы 2026 года

Наши лица, когда мы увидели афишу кино на 2026 год Источник: кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда» (16+), реж. Рустам Мосафир, 2026 год

Если вы давно думаете, что раньше было лучше, то кинопродюсеры с вами полностью согласны. На 2026 год они подготовили в числе премьер множество сиквелов давно любимых историй. Даже тех, которые вы впервые увидели, когда были еще совсем юными. Так что этот год в кино, похоже, будет временем той еще ностальгии.

«Моана»

Источник: кадр из фильма «Моана» (12+), реж. Томас Каил, 2026 год

Игровая версия анимационного хита 2016 года выйдет 10 июля. Сюжет сохранит оригинальную историю о дочери вождя, отправившейся через океан ради спасения своего народа. К роли Мауи вернется Дуэйн Джонсон, озвучивший этого персонажа в оригинале мультфильма, Моану сыграет Кэтрин Лагаайя.

«Одиссея»

Источник: кадр из фильма «Одиссея» (16+), реж. Кристофер Нолан, 2026 год

17 июля Кристофер Нолан представит пеплум «Одиссея» по поэме Гомера. Фильм расскажет о возвращении царя Одиссея домой после Троянской войны. В проекте заняты Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Том Холланд.

«Голодные игры: Рассвет Жатвы»

Источник: кадр из фильма «Голодные игры: Рассвет Жатвы» (12+), реж. Фрэнсис Лоуренс, 2026 год

Премьера намечена на 19 ноября 2026 года. Картина экранизирует приквел Сьюзен Коллинз и переносит действие к «50-м Голодным играм», где участвует юный Хеймитч. В актерском составе — Рэйф Файнс, Эль Фаннинг и Гленн Клоуз.

«Человек-паук: Совершенно новый день»

Источник: кадр из фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» (16+), реж. Дестин Дэниел Креттон, 2026 год

Премьера запланирована на 30 июля. После событий фильма «Нет пути домой» (12+) Питер Паркер в исполнении Тома Холланда остается один — его личность забыта, прежняя жизнь разрушена, а герой вынужден начинать с нуля. Он продолжает бороться с преступностью, опираясь на опыт альтернативных версий самого себя. По сюжету Человек-паук столкнется с новыми противниками, среди которых заявлены Хамелеон и Джекпот.

«Мандалорец и Грогу»

Источник: кадр из фильма «Мандалорец и Грогу» (16+), реж. Джон Фавро, 2026 год

Премьера запланирована на 20 мая. Фильм продолжит историю после событий третьего сезона «Мандалорца» (18+). Дин Джарин и Грогу окончательно выступают как связка «отец и сын» и вместе сталкиваются с остатками имперских сил. Герою Педро Паскаля предстоит искупить вину за нарушение Кодекса мандалорцев, а Грогу — продолжить обучение и узнать больше о темной стороне Силы. Проект станет более личным по тону, но сохранит приключенческий размах вселенной Star Wars.

«Грозовой перевал»

Источник: кадр из фильма «Грозовой перевал» (16+), реж. Эмиральд Феннел, 2026 год

Премьера экранизации готического романа Эмили Бронте запланирована на 11 февраля. Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмиральд Феннелл расскажет о разрушительной страсти Кэтрин Эрншо и Хитклиффа — истории, где чувства традиционно оказываются сильнее разума и социальных условностей. Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Картина обещает мрачную атмосферу, эмоциональный накал и визуально подчеркнутую готику без попыток сделать классику комфортной для зрителя.

«История игрушек 5»

Источник: кадр из фильма «История игрушек 5» (6+), реж. Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон, 2026 год

Продолжение франшизы выйдет 19 июня. Игрушки столкнутся с новой реальностью, где главными конкурентами становятся гаджеты, а не детская фантазия. Создатели обещают вернуть ключевых персонажей и сохранить баланс юмора и ностальгии.

«Дьявол носит Prada 2»

Источник: кадр из фильма «Дьявол носит Prada 2» (16+), реж. Дэвид Фрэнкел, 2026 год

Долгожданный сиквел к культовому фильму выйдет 1 мая. Миранда Пристли и Энди Сакс вновь окажутся в центре истории, теперь на фоне кризиса традиционных медиа и наступления соцсетей. К ролям вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.

«Драма!»

Источник: постер фильма «Драма!» (18+), реж. Кристоффер Боргли, 2026 год

Премьера в России пока запланирована на 16 апреля. Фильм «Драма!» режиссера Кристоффера Боргли расскажет о молодой паре, чьи отношения начинают рушиться накануне свадьбы после неожиданного и неприятного откровения о будущем супруге. История строится вокруг личного кризиса, где внешне благополучная жизнь быстро дает трещину. Главные роли исполнили Зендея и Роберт Паттинсон.

«Буратино»

Источник: кадр из фильма «Буратино» (6+), реж. Игорь Волошин, 2026 год

Современная экранизация сказки Алексея Толстого стартовала 1 января. Зрителей ждут музыка, визуальные эффекты и новая интерпретация истории о дружбе и выборе.

«Чебурашка 2»

Источник: кадр из фильма «Чебурашка 2» (6+), реж. Дмитрий Дьяченко, 2026 год

Также 1 января вышло продолжение самого кассового российского фильма. Чебурашка начинает взрослеть, спорит с Геной и впервые пробует решать проблемы самостоятельно.

«Король и Шут. Навсегда»

Источник: кадр из фильма «Король и Шут. Навсегда» (16+), реж. Рустам Мосафир, 2026 год

Премьера запланирована на 19 февраля. Полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» станет продолжением сериала о культовой панк-группе и перенесет историю в фантазийную вселенную песен коллектива. По сюжету миру угрожает армия мертвецов во главе с Некромантом, и только Горшок и Князь способны остановить катастрофу. Главные роли исполнили Константин Плотников и Влад Коноплев. Проект делает ставку не на байопик в чистом виде, а на музыкальное фэнтези с узнаваемыми образами и мотивами, знакомыми поклонникам группы.