Вот теперь засмотрись: самые ожидаемые фильмы 2026 года

Если вы давно думаете, что раньше было лучше, то кинопродюсеры с вами полностью согласны. На 2026 год они подготовили в числе премьер множество сиквелов давно любимых историй. Даже тех, которые вы впервые увидели, когда были еще совсем юными. Так что этот год в кино, похоже, будет временем той еще ностальгии.
«Моана»
Игровая версия анимационного хита 2016 года выйдет 10 июля. Сюжет сохранит оригинальную историю о дочери вождя, отправившейся через океан ради спасения своего народа. К роли Мауи вернется Дуэйн Джонсон, озвучивший этого персонажа в оригинале мультфильма, Моану сыграет Кэтрин Лагаайя.
«Одиссея»
17 июля Кристофер Нолан представит пеплум «Одиссея» по поэме Гомера. Фильм расскажет о возвращении царя Одиссея домой после Троянской войны. В проекте заняты Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Том Холланд.
«Голодные игры: Рассвет Жатвы»
Премьера намечена на 19 ноября 2026 года. Картина экранизирует приквел Сьюзен Коллинз и переносит действие к «50-м Голодным играм», где участвует юный Хеймитч. В актерском составе — Рэйф Файнс, Эль Фаннинг и Гленн Клоуз.
«Человек-паук: Совершенно новый день»
Премьера запланирована на 30 июля. После событий фильма «Нет пути домой» (12+) Питер Паркер в исполнении Тома Холланда остается один — его личность забыта, прежняя жизнь разрушена, а герой вынужден начинать с нуля. Он продолжает бороться с преступностью, опираясь на опыт альтернативных версий самого себя. По сюжету Человек-паук столкнется с новыми противниками, среди которых заявлены Хамелеон и Джекпот.
«Мандалорец и Грогу»
Премьера запланирована на 20 мая. Фильм продолжит историю после событий третьего сезона «Мандалорца» (18+). Дин Джарин и Грогу окончательно выступают как связка «отец и сын» и вместе сталкиваются с остатками имперских сил. Герою Педро Паскаля предстоит искупить вину за нарушение Кодекса мандалорцев, а Грогу — продолжить обучение и узнать больше о темной стороне Силы. Проект станет более личным по тону, но сохранит приключенческий размах вселенной Star Wars.
«Грозовой перевал»
Премьера экранизации готического романа Эмили Бронте запланирована на 11 февраля. Фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмиральд Феннелл расскажет о разрушительной страсти Кэтрин Эрншо и Хитклиффа — истории, где чувства традиционно оказываются сильнее разума и социальных условностей. Главные роли исполнили Марго Робби и Джейкоб Элорди. Картина обещает мрачную атмосферу, эмоциональный накал и визуально подчеркнутую готику без попыток сделать классику комфортной для зрителя.
«История игрушек 5»
Продолжение франшизы выйдет 19 июня. Игрушки столкнутся с новой реальностью, где главными конкурентами становятся гаджеты, а не детская фантазия. Создатели обещают вернуть ключевых персонажей и сохранить баланс юмора и ностальгии.
«Дьявол носит Prada 2»
Долгожданный сиквел к культовому фильму выйдет 1 мая. Миранда Пристли и Энди Сакс вновь окажутся в центре истории, теперь на фоне кризиса традиционных медиа и наступления соцсетей. К ролям вернутся Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи.
«Драма!»
Премьера в России пока запланирована на 16 апреля. Фильм «Драма!» режиссера Кристоффера Боргли расскажет о молодой паре, чьи отношения начинают рушиться накануне свадьбы после неожиданного и неприятного откровения о будущем супруге. История строится вокруг личного кризиса, где внешне благополучная жизнь быстро дает трещину. Главные роли исполнили Зендея и Роберт Паттинсон.
«Буратино»
Современная экранизация сказки Алексея Толстого стартовала 1 января. Зрителей ждут музыка, визуальные эффекты и новая интерпретация истории о дружбе и выборе.
«Чебурашка 2»
Также 1 января вышло продолжение самого кассового российского фильма. Чебурашка начинает взрослеть, спорит с Геной и впервые пробует решать проблемы самостоятельно.
«Король и Шут. Навсегда»
Премьера запланирована на 19 февраля. Полнометражный фильм «Король и Шут. Навсегда» станет продолжением сериала о культовой панк-группе и перенесет историю в фантазийную вселенную песен коллектива. По сюжету миру угрожает армия мертвецов во главе с Некромантом, и только Горшок и Князь способны остановить катастрофу. Главные роли исполнили Константин Плотников и Влад Коноплев. Проект делает ставку не на байопик в чистом виде, а на музыкальное фэнтези с узнаваемыми образами и мотивами, знакомыми поклонникам группы.
Кино 2026 года делает ставку на масштаб и узнаваемость. Выбор между мифами, сказками и громкими франшизами обещает быть непростым, но точно не скучным.