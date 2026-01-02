НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
ПСБ: главные события года
Переименование деревень
«Умные решения»
Зарплаты ярославцев
Кто ездит в Переславль на выходные
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Чек-лист важных обследований
Погода на первые дни января
Отражена атака БПЛА
Тест: какая вы героиня из фильма «Москва слезам не верит»

Тест: какая вы героиня из фильма «Москва слезам не верит»

Времена идут, а знаменитое кино до сих пор цитируют и разбирают на женские психотипы

176
Героини абсолютно разные, но все по-своему привлекательные | Источник: Семен Казьмин / 74.RU

Героини абсолютно разные, но все по-своему привлекательные

Источник:
Семен Казьмин / 74.RU

Фильму без малого 50 лет, а он своей актуальности до сих пор не теряет. А всё потому, что здесь так ярко и реалистично прописаны персонажи — взять хотя бы Гошу, возлюбленного героини Веры Алентовой. Алексей Баталов сыграл его настолько гениально, что представить кого-то еще в этой роли сложно.

А женские архетипы? Каждой из героинь безусловно веришь — и сопереживаешь.

«В фильме "Москва слезам не верит" показаны женские характеры, в которых каждая наша современница может узнать себя на каком-то из этапов своей жизни», — считает психолог Анастасия Быстрова.

Специалист составила тест для «Доктора Питера» — пройдите его и узнайте, с кем у вас сегодня больше сходства в жизненных предпочтениях: с гордой Катериной, яркой Людмилой или милой Антониной.

ТестПройден 21 раз
Какая вы героиня из фильма «Москва слезам не верит»?
Источник:

кадр из фильма «Москва слезам не верит» (18+), реж. Владимир Меньшов, киностудия «Мосфильм», 1979 год

ПО ТЕМЕ
Анна Майская
Анна Майская
медицина, психология
Москва слезам не верит Тест Психология
Комментарии
5
Гость
48 минут
Забавно, что фильм такой старый, а характеры героинь до сих пор узнаваемы!
Гость
48 минут
А я вот думаю, что каждая из героинь могла бы жить в наше время.
Читать все комментарии
Гость
