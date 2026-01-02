Тест: какая вы героиня из фильма «Москва слезам не верит»

Героини абсолютно разные, но все по-своему привлекательные Источник: Семен Казьмин / 74.RU

Фильму без малого 50 лет, а он своей актуальности до сих пор не теряет. А всё потому, что здесь так ярко и реалистично прописаны персонажи — взять хотя бы Гошу, возлюбленного героини Веры Алентовой. Алексей Баталов сыграл его настолько гениально, что представить кого-то еще в этой роли сложно.

А женские архетипы? Каждой из героинь безусловно веришь — и сопереживаешь.

«В фильме "Москва слезам не верит" показаны женские характеры, в которых каждая наша современница может узнать себя на каком-то из этапов своей жизни», — считает психолог Анастасия Быстрова.

Специалист составила тест для «Доктора Питера» — пройдите его и узнайте, с кем у вас сегодня больше сходства в жизненных предпочтениях: с гордой Катериной, яркой Людмилой или милой Антониной.