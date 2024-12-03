«Ничего нельзя делать для себя»: бизнес-коуч из Ярославля поведала секреты миллиардного заработка

Блогер SASHA BELAIR раскрыла секреты успешного продвижения в соцсетях Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Блогер Александра Белякова (известная под псевдонимом SASHA BELAIR. — Прим. ред.) поделилась секретами успешного ведения соцсетей. Именно благодаря личному блогу девушка из ярославской провинции смогла вырваться на большую сцену и приступила к проповедованию мышления «успешного успеха».

Так, осенью 2023 года коуч собрала целый зал в «Крокусе» на концерте-медитации (12+). Правда, медитация была непростой. Зрители должны были настроиться на крупный заработок и стопроцентный триумф. Всё указывало на магический посыл вечера: даже стоимость билетов была красивой — от 999 рублей до 333 тысяч 333 рублей.

Кто такая SASHA BELAIR? Узнать Александра Белякова — блогер и певица родом из Рыбинска Ярославской области. Как сама Саша не раз заявляла в интервью, с раннего возраста она мечтала стать знаменитой и богатой. В 17 лет девушка уехала из родного города в Санкт-Петербург ради учебы, а после в 26 лет перебралась в США. Параллельно девушка вела блог в соцсетях, развивала тему коучинга. В Америке Саша записала несколько песен, начала продавать свои услуги по бизнес-наставничеству. В ее прайс добавились так называемые денежные медитации. Идея нашла отклик среди ее подписчиков.

Но курсы по медитации позади. Сейчас Александра Белякова делится ценными знаниями по продвижению через соцсети. А главный секрет — монетизация всех хобби.

— Когда я начала медитировать и искать себя, я сделала бизнес-проект. Когда поняла, что увлекаюсь косметикой, я превратила это в бизнес. Когда осознала, что очень люблю петь, сразу же монетизировала это, — поделилась своим опытом блогер. — Если мы масштабные люди и хотим добиться многого, нам ничего нельзя делать для себя. Потому что «для себя» значит маленькое и это никто не увидит. А почему я хочу, чтобы никто не увидел? Чтобы не осудили, не было страшно? Из-за своих страхов мы многое делаем «для себя». Я хочу, чтобы то, что вам нравится, вы всегда монетизировали.

И вправду Белаир из любого своего увлечения умудряется построить бизнес. Из последнего — пение. Текст песен незамысловатый, но вы вчитайтесь в посыл:

— Я — поток. В моей жизни нет фразы «Я потом». У меня есть только фраза «Я готов». И страха нет остаться за бортом, — строчки из песни «Я поток» (12+).

Саша регулярно раздает подписчикам советы и не скупится на инсайты из богатой жизни. Блогер не скрывает, что тщательно продумывает каждое свое действие в медиаполе.

— За успехом в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) стоит стратегия. Таких стратегий я сделала более 1000 штук. Перед тем как прописать ее для себя, я делала для людей, — поделилась SASHA BELAIR.

Для построения сильного бренда работают две составляющие — мышление (медитации, работа со своими ограничивающими убеждениями) и денежный маркетинг. SASHA BELAIR блогер

Но, кажется, один пункт из секретов «успешного успеха» Александры Беляковой всё же был упущен. А как же развитие страницы на хайпе? Широкой общественности имя SASHA BELAIR и мужа, бизнесмена Сергея Косенко, стало известно после скандального ролика, где новоиспеченный отец бросает младенца в сугроб. Позже пара поспешила объяснить, что всё это монтаж и не более того.

До этого блогеры разыграли целый скандал вокруг обручения. Через некоторое время после публикации счастливых роликов с гендер-пати (праздника, где определяют пол ребенка. — Прим. ред.) пара призналась, что их отношения — не более чем контракт. Косенко объявил, что ребенок не его, да и с Белаир его связывают рабочие отношения, не более того. Однако эта выходка оказалась очередным хайпом (желанием набрать популярности. — Прим. ред.).