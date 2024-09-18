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Образование тест Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

Готовимся к Литературному диктанту: спорим, вы не ответите и на половину вопросов

Тест для настоящих книголюбов

250
1 комментарий

На таких вопросах даже филологи запнутся

Ежегодно в сентябре чтецы и филологи проверяют свои знания на Литературном диктанте. Совсем скоро тест пройдет вновь, но лишь единицы справятся со всеми вопросами. Если вам кажется, что вы-то уж точно ответите правильно на каждый из них, то для начала потренируйтесь на заданиях предыдущих диктантов. Они покажут, насколько крепка ваша любовь к литературе.

ТЕСТПройден 43 раза
Литературный диктант
1 / 10

Вспомните, какая из работ никогда не входила в «Петербургские повести» Николая Гоголя:

  • Шинель

  • Женитьба

  • Нос

  • Портрет

2 / 10

В пьесе «Вишневый сад» Чехова один из персонажей говорит: «Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин». Чьи это слова?

  • Леонида Гаева

  • Семена Епиходова

  • Бориса Симеонова-Пищика

  • Пети Трофимова

3 / 10

Вспомните, как звали главного героя комедии Грибоедова «Горе от ума»:

  • Александр Иванович

  • Александр Григорьевич

  • Александр Андреевич

  • Александр Павлович

4 / 10

И героиня повести Тургенева «Ася», и персонажи романа Булгакова «Мастер и Маргарита» считали именно этот порок самым главным:

  • Жадность

  • Трусость

  • Лень

  • Зависть

5 / 10

У Акиры Куросавы есть фильм о преступниках и бродягах. И хотя события разворачиваются в Японии периода Эдо, в основе сюжета лежит пьеса Максима Горького о российской действительности рубежа XIX и XX веков. О каком тексте идет речь?

  • На дне

  • Варвары

  • Враги

  • Последние

6 / 10

Кто написал романы «Семейное счастие», «Декабристы» и «Роман о времени Петра I»?

  • Лев Толстой

  • Николай Толстой

  • Иван Толстой

  • Сергей Толстой

7 / 10

Повесть «Республика ШКИД» рассказывает об учебном заведении для беспризорников. Фамилия этого писателя содержится в аббревиатуре ШКИД:

  • Шолохов

  • Достоевский

  • Короленко

  • Иванов-Разумник

8 / 10

Название какого жанра поэзии происходит от латинского слова «плясать», изначально обозначавшего «танцевальную песню»?

  • Ода

  • Баллада

  • Элегия

  • Романс

9 / 10

Улица Некрасова в центральной части Санкт-Петербурга до 1918 года носила другое название, которое известно по стихотворению Самуила Маршака о злоключениях невнимательного человека. Какое название носила улица?

  • Речная

  • Рассеянная

  • Полевая

  • Бассейная

10 / 10

И напоследок — как называется фраза, содержащая максимально возможное число букв алфавита (в переводе с греческого — «все буквы»):

  • Эпиграмма

  • Пентаграмма

  • Фонограмма

  • Панграмма

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Тест Тесты Литература Вопросы Писатели Книги Школьная программа Диктант Развлечение Знания
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Комментарии
1
Гость
18 сентября 2024, 11:21
Это школьная программа. Если авторы теста рассчитывают, что ЦА портала не ответит и на половину вопросов, то они считают своих читателей тупыми и отсталыми. Как интересно)))
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