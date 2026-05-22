Загадочная смерть накануне развода. Как нотариус «ради любви» выкопала из могилы тело мужа и сожгла его

Жена тайно выкопала тело покойного супруга из могилы, а затем сожгла на костре. Звучит как сюжет триллера или фильма ужасов, не так ли? Но это реальная история, которая случилась в России и на несколько лет приковала к себе внимание. О том, зачем нотариус ночью отправилась на кладбище, чтобы забрать из могилы останки супруга, и понесла ли она за это наказание — в материале наших коллег из Voronezh1.ru .

Роман на стороне и внезапная смерть мужа

Елена Радиевна Подобедова — нотариус, занимавшаяся частной практикой. Она родилась 1 сентября 1985 года и до уголовного преследования была членом в нотариальной палате Воронежской области.

В 2020 году Подобедова вышла замуж за Максима, сына бывшего депутата Воронежской областной думы Олега Фоменко. Но семейная жизнь не задалась. Через какое-то время, как позже заявляли родственники Максима, у женщины появился роман на стороне. А 7 августа 2021 года ее супруг — точный возраст Максима неизвестен, но, по словам знакомых, он был ровесником жены — скоропостижно скончался. Его похоронили по православным обычаям. Однако, как потом будет настаивать в разговорах со следователями Елена, при жизни супруг якобы говорил ей не раз, что после смерти хочет быть кремирован. Эта последняя воля мужа так сильно запала ей в душу, что она, по ее собственным словам, просто не могла жить дальше с мыслью о том, что не исполнила желание любимого человека. И тогда Елена решилась на поступок, который будут обсуждать еще не один год.

Ночью 16 августа вместе со своим 56-летним знакомым Сергеем Полищуком Подобедова приехала на кладбище, где был похоронен ее муж. Сообщники в течение почти четырех часов выкапывали гроб, затем извлекли из него тело Максима и погрузили его в машину, завернув в брезент. Гроб и могилу Елена с Сергеем предусмотрительно зарыли обратно.

Затем они отвезли труп к селу, облили его бензином и сожгли на костре. По словам Полищука, обряд проводился «по древним славянским обычаям», хотя подельник Подобедовой потом уточнял на следствии, что поначалу отказывался принимать во всем этом действе участие.

Пропавшее тело и начало следствия

На следующий день отец погибшего, Олег Фоменко, придя на могилу сына, заметил, что крест и ограда стоят не на своих местах, а земля разрыта. Он обратился в полицию. Когда могилу вскрыли, выяснилось, что гроб пуст.

Фоменко рассказал об этом своей дочери, сестре Максима. Оказалось, что Подобедова прислала ей видео с места сожжения, чем довела 22-летнюю родственницу мужа до истерики. В видеоролике нотариус рассказывала, как вместе с сообщником расчленила и перевезла останки покойного. Сестра почившего сначала не поверила в это, но когда отец рассказал, что могила Максима пуста, — пришлось.

При том, что следователям не составило труда проследить путь тела супруга Подобедовой от могилы до места сожжения и установить всех, кто это провернул, расследование и суд были долгими и сложными.

Уголовное дело в отношении фигурантов возбудили по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ — надругательство над телом умершего и повреждение места захоронения группой лиц по предварительному сговору. Райсуд заключил Елену Подобедову под домашний арест 1 октября 2021 года, а чуть ранее, 20 сентября, под стражу отправили Сергея Полищука. Нотариус при этом заявляла, что не имеет к случившемуся никакого отношения, мол, это отец мужа хотел сына перезахоронить, вот и перепрятал тело.

Версия об отравлении

История не сбавляла обороты. В 2023 году на одном из судебных заседаний выяснилось, что за день до смерти Максим Фоменко заявил о своем намерении развестись с Еленой, забрать себе ее дочь и жить отдельно. Причиной такого решения могли быть частые конфликты в семье. Максим и раньше планировал уйти, но оставался ради ребенка, писали «Вести Воронеж».

Максим позвонил отцу и сказал, что не может дальше жить с Подобедовой. В суде глава семейства вспоминал: сын жаловался, что супруга снова ушла в загул. По словам Максима, у него есть компрометирующие снимки и видеозаписи, с помощью которых он планировал отсудить дочь при разводе. Отец пообещал помочь ему с процессом.

Однако на следующий день, 7 августа, Олегу сообщили, что его сын скончался. Как потом пояснили врачи, Максим погиб от отравления сильнодействующими препаратами.

У любого любителя детективов в этом месте брови сразу подскочат на лоб. Впоследствии отец погибшего в суде настаивал, что к гибели его сына могла быть причастна его супруга. По словам Фоменко-старшего, незадолго до смерти Максим бросил курить, начал заниматься спортом, во время последнего разговора был спокоен. Никаких предпосылок для того, чтобы принимать некие препараты, у него не было. А вот конфликты с женой, идея подать на развод и забрать дочь у Максима были.

После смерти мужа Подобедова начала давить на семью Максима, настаивая на кремации. Она утверждала, что Максим был язычником, поэтому его тело следовало сжечь. При этом Олег Фоменко утверждал, что его сын был христианином и никогда не говорил с отцом о язычестве.

— Максим был христианином, крещеный. У него на даче — целая стена с иконами, он носил крестик. Никогда я не слышал, чтобы он высказывался о язычестве, хотя мы с ним были близки, разговаривали обо всем. По каждому вопросу он всегда обращался ко мне. Не знаю, откуда это взялось. Разве что нет тела — нет дела, — настаивал в суде Олег Фоменко.

Признаков насильственной смерти Максима Фоменко следствие не обнаружило.

Собиралась пойти на СВО, но сбежала

Осенью 2024 года суд приговорил гробокопателя Полищука к 2,5 года колонии-поселения, обязав выплатить родственникам Максима Фоменко компенсацию в размере 1 млн рублей. Правда, в апреле 2025-го приговор был обжалован в областном суде, который учел смягчающие обстоятельства: Полищук признал вину, его сын находится в зоне СВО — и заменил колонию на 2,5 года принудительных работ.

— Когда к нему приехали, он сразу сознался. Удивился, как его так быстро нашли. Есть телефонный разговор Подобедовой с Полищуком, где она утверждает: «Ты сжег тело за сто тысяч рублей», — рассказывал в суде Олег Фоменко.

Подобедовой тоже грозила колония за осквернение останков, но сидеть в ее планы не входило. Елена заявила о намерении подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону СВО. Рассмотрение дела приостановили. О решении коллеги тогда высказались в Нотариальной палате Воронежской области, заявив, что желание отправиться на фронт вызывает уважение.

Впрочем, на суд Подобедова не явилась, и в декабре 2024 года нотариуса объявили в федеральный розыск. Ее местонахождение быстро установили и доставили пред очи правосудия.

Елену признали виновной в январе 2025 года. Районный суд вынес ей приговор за осквернение останков: 2,5 года колонии-поселения с компенсацией родственникам умершего в 1 млн рублей. Но это решение отменили по ходатайству прокуратура в связи с процессуальными нарушениями. Подобедова отправилась в СИЗО, а ее дело — на пересмотр в нижестоящий суд. Окончательный приговор Подобедовой вынесли в июле 2025 года. Он остался без изменений.

Интересное семейство

Елена Подобедова родилась в довольно известной в Воронеже семье. Ее отцом был преподаватель ВГУ, первый секретарь Воронежского горкома ВЛКСМ Радий Подобедов, а ее дед, Максим Подобедов, трудился писателем и первым главным редактором местного ежемесячного журнала «Подъем» в 1930-е годы.

Брат Елены — Алексей, известный как игумен Тимофей, получил весьма незавидную славу. Алексей Подобедов принял монашеский постриг в 1996 году, служил клириком храма святого пророка Илии в Москве, а в 2006 году его возвели в сан игумена и назначили настоятелем храма. Тимофей также был настоятелем храма во имя святой равноапостольной Марии Магдалины при Московском государственном лингвистическом университете. Именно игумен Тимофей в апреле 2012 года крестил дочь Филиппа Киркорова в Москве, но прославился он другим.

Большой резонанс получила история с крупным ДТП, которое Подобедов устроил 31 июля в 2012 году на Садовом кольце в Москве. Тогда еще священнослужитель, Тимофей за рулем спорткара BMW с дипломатическими номерами врезался в машину, следующую в попутном направлении. Проходить медосвидетельствование священник отказался. Его лишили прав почти на два года. Сана после этой истории Подобедова тоже лишили.

В декабре 2021 года Тимофей Подобедов скончался в возрасте 47 лет в Воронеже. В последние годы занимался адвокатской деятельностью и возглавлял контору «Подобедов, Глазунов и партнеры».