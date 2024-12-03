Турист-подросток из России попал в реанимацию на Бали: новости 3 декабря

Источник: SHOT / T.me











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 декабря.

ЧП на Бали

Подросток из России попал в реанимацию на Бали. Молодой человек попал в аварию на мотоцикле. Он находится в критическом состоянии, но индонезийские врачи отказываются передавать как родственникам, так и российским врачам какую-либо информацию о ходе лечения.

Близкие юноши рассказали телеграм-каналу SHOT, что 16-летний Ярослав ехал на байке по дороге и попал в «ужасную аварию». Парня госпитализировали в Ngoerah General Hospital с множественными переломами, разрывом желудка и мочевого пузыря. В этой же больнице его прооперировали.

Источник: SHOT / T.me

— После операции пациент достиг критического состояния, но, как оказалось, в реанимации нет врачей, только медсестра, которая знать не знала, что нужно делать. Чудом стабилизировали, — рассказали врачи из России, которые пытаются контролировать его состояние онлайн.

Медики опасаются, что у Ярослава начнется отек головного мозга — это грозит летальным исходом. Без адекватной противошоковой терапии у него есть 48 часов.

Родные Ярослава находятся в постоянном контакте с МИД РФ, медициной катастроф и местным российским консульством.

Россиянка жила с камнем в носу

В Пушкино Московской области врачи вытащили из носа местной жительницы камень размером с перепелиное яйцо. Несколько лет женщина не могла нормально дышать и жаловалась на неприятный запах и боли, но не понимала, в чём дело.

То, что оказалось в носу у женщины, называется ринолит — инородное тело, которое обросло слизью и минеральными солями. Пациентка поделилась, что некоторое время назад ей в нос что-то попало, но она не обратила на это внимание и продолжила жить так дальше.

Камень на снимке Источник: minzdravmosreg / T.me











Минздрав региона рассказал, что избавить от камня такого размера целиком было невозможно. Поэтому врачи сначала раздробили ринолит, а затем вытащили его.

— После операции носовое дыхание у женщины полностью восстановилось. Боль и выделения прошли, после чего она была выписана домой, — поделился Минздрав.

Военное положение в Южной Корее

Президент Южной Кореи ввел в стране «чрезвычайное военное положение». Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью побороть «сторонников КНДР».

На улицах Сеула появилась военная техника, в небе летают вертолеты. Генерал армии Пак Ан Су заявил, что отныне в стране запрещена политическая деятельность, местные советы, политические партии, митинги и демонстрации. Согласно указу, все, кто нарушит эти правила, могут быть арестованы.

Источник: «Осторожно, новости» / T.me











Источник: BAZA / T.me











Подробности о ситуации мы собрали в отдельном материале.

Астероид в Якутии

В Якутии упал астероид размером около 70 сантиметров. Он рухнул между поселками Олекминск и Ленск.

Астероид быстро сгорел в атмосфере и никому не навредил. Местные жители сняли множество видео с его полетом.

Источник: BAZA / T.me

Отчего умерла семья в Красноярском крае

В середине сентября дети и их родители из села Красная Сопка (Красноярский край) попали в больницу после ужина пельменями из магазина, им стало плохо. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим.

Спустя два месяца краевой СК объяснил, что же там случилось на самом деле. Оказалось, что в роковой вечер глава семьи обработал дом средством от насекомых. При этом он не следовал правилам безопасности — обошелся без долгого проветривания и влажной уборки. Отец пустил детей в помещение, чтобы те поели, и все умерли из-за острого отравления инсектицидами.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU