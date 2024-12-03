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Страна и мир Турецким предпринимателям и инвесторам расскажут о возможностях вести бизнес в России

Турецким предпринимателям и инвесторам расскажут о возможностях вести бизнес в России

Перспективы делового сотрудничества с Турцией обсудят на выездной сессии

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2 комментария

В Стамбуле пройдет выездная сессия для турецких предпринимателей

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В Стамбуле 10 декабря пройдет выездная сессия, посвящена бизнес-экосистеме России для турецких предпринимателей. Представители бизнеса, деловых объединений, СМИ и государственных структур России и Турции встретятся, чтобы обсудить новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества и расширения торгово-экономических связей.

— Турция выступает давним партнером России в таких ключевых отраслях, как сельское хозяйство, металлургия и энергетика. Российские компании также активно участвуют в реализации крупных проектов в Турции — например, строительства атомной станции «Аккую». По линии фонда Росконгресс мы также развиваем наше сотрудничество, фонд взаимодействует с комитетом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), — отметил директор фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Ранее Фонд Росконгресс дважды проводил выездные сессии под эгидой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Турции. С 2022 года в мероприятиях приняли участие более 600 представителей бизнеса из 10 стран.

— Сейчас мы все являемся свидетелями переломного этапа развития мировой экономики. На наших глазах формируются новые условия работы; причем из-за нелегитимных санкций против нашей страны их нельзя назвать простыми. Вместе с тем для расширения российско-турецкого взаимовыгодного сотрудничества в формирующейся новой системе координат имеется определенный потенциал и естественные возможности. Такие мероприятия, как выездная сессия в Стамбуле, позволяют обсудить возможные решения, обменяться мнениями о совместных действиях на перспективу, — отметил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турецкой Республике Алексей Ерхов.

Участники встречи узнают о последних инициативах и проектах, направленных на укрепление международного сотрудничества и инвестиционной привлекательности России. Особое внимание будет уделено презентации ПМЭФ-2025 — международной площадки для обсуждения глобальных экономических вопросов.

— Мы стараемся создать все необходимые условия для продуктивной работы и достижения деловых целей, содействуя формированию долгосрочных партнерских отношений и заключению взаимовыгодных соглашений, — рассказал директор Петербургского международного экономического форума Алексей Вальков.

Также в Стамбуле пройдет B2B-сессия «Возможности для российско-турецкой деловой кооперации», где представители бизнеса Турции, российских организаций и госструктур обсудят тренды на расширение сотрудничества между двумя странами.

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Комментарии
2
Гость
2 часа
Только друзья Таврического могут вести бизнес здесь согласно плану, остальные закрываются
Гость
1 час
а полутурки будут вкалывать до смерти за фантики банка приколов ради многополярности?
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