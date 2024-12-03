НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 755мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Ярославцы возмутились скачку цен
Тарифы на проезд
Горящие туры на Новый год
Звезда нулевых в Ярославле
Пожар в колонии
Незаконная пристройка у жилых домов
Проблемные маршруты в Ярославле
Погода декабря
Кто строит новую Россию
Стиль и красота Модные советы обзор Маникюр со снежинками: эти 4 обольстительные идеи будут в тренде всю зиму

Маникюр со снежинками: эти 4 обольстительные идеи будут в тренде всю зиму

Нет, «по-детски» это выглядеть не будет

69
Написать комментарий

Они уже попросили своих мастеров нарисовать снежинки на ноготочках. А вы?

Источник:

Маникюр со снежинками — это изящный и стильный тренд, который идеально отражает зимнее настроение. Такие узоры на ногтях создают ощущение праздника и могут быть как минималистичными, так и броскими, привлекающими взгляды тех, кто точно позавидует вашей снежной красоте. Нейл-мастера говорят, что маникюр со снежинками будет настоящим хитом ближайших месяцев.

Ручная роспись

По словам мастеров, снежинки могут быть выполнены в различных цветах и текстурах, что делает их универсальным элементом для различных стилей маникюра.

— Они позволяют проявить свою креативность и создать уникальные образы, которые отражают атмосферу зимы, — объясняет топ-мастер и бронзовый призер международного чемпионата Irisk Awards «Дизайн под образ» Любовь Глухонец.

Один из самых популярных способов создания снежинок на ногтях — ручная роспись. Для создания детализированных снежинок мастера используют тонкие кисти и белый или серебристый лак. Эта техника позволяет добиться уникальности каждого дизайна.

Ну красота какая!

Источник:

Стикеры и трафареты

Для тех, кто предпочитает более быстрые и простые решения, существуют стикеры и трафареты с изображением снежинок. Они легко наклеиваются на ногти и могут быть покрыты топовым слоем для долговечности.

Наклейки-птички создают особую атмосферу

Источник:

Гель-лак

Использование гель-лака позволяет создать объемные снежинки с помощью специальных гель-красок. Это придает дизайну глубину и делает его более выразительным.

Снежинки отлично сочетаются с объемными текстурами и другими рисунками

Источник:

Блестки и стразы

Добавление блесток или страз в виде снежинок или вокруг них придает маникюру эффектный вид. Это особенно актуально для праздничных мероприятий, где блеск играет важную роль.

Шик и блеск

Источник:

Нравится маникюр с зимней тематикой?

Обожаю! Это добавляет праздника в повседневную жизнь
Иногда как вариант попробовать что-то новенькое
Предпочитаю дизайн без сезонных акцентов
Не крашу ногти, интересны результаты опроса
ПО ТЕМЕ
Маникюр Нейл арт Ногти Стиль Красота Новый год Зима Декабрь Стиль и красота
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: россиянка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление