Маникюр со снежинками: эти 4 обольстительные идеи будут в тренде всю зиму

Они уже попросили своих мастеров нарисовать снежинки на ноготочках. А вы? Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Маникюр со снежинками — это изящный и стильный тренд, который идеально отражает зимнее настроение. Такие узоры на ногтях создают ощущение праздника и могут быть как минималистичными, так и броскими, привлекающими взгляды тех, кто точно позавидует вашей снежной красоте. Нейл-мастера говорят, что маникюр со снежинками будет настоящим хитом ближайших месяцев.

Ручная роспись

По словам мастеров, снежинки могут быть выполнены в различных цветах и текстурах, что делает их универсальным элементом для различных стилей маникюра.

— Они позволяют проявить свою креативность и создать уникальные образы, которые отражают атмосферу зимы, — объясняет топ-мастер и бронзовый призер международного чемпионата Irisk Awards «Дизайн под образ» Любовь Глухонец.

Один из самых популярных способов создания снежинок на ногтях — ручная роспись. Для создания детализированных снежинок мастера используют тонкие кисти и белый или серебристый лак. Эта техника позволяет добиться уникальности каждого дизайна.

Ну красота какая! Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Стикеры и трафареты

Для тех, кто предпочитает более быстрые и простые решения, существуют стикеры и трафареты с изображением снежинок. Они легко наклеиваются на ногти и могут быть покрыты топовым слоем для долговечности.

Наклейки-птички создают особую атмосферу Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Гель-лак

Использование гель-лака позволяет создать объемные снежинки с помощью специальных гель-красок. Это придает дизайну глубину и делает его более выразительным.

Снежинки отлично сочетаются с объемными текстурами и другими рисунками Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Блестки и стразы

Добавление блесток или страз в виде снежинок или вокруг них придает маникюру эффектный вид. Это особенно актуально для праздничных мероприятий, где блеск играет важную роль.

Шик и блеск Источник: gluhonec_lyubov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









