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Стиль и красота обзор Лунный календарь стрижек на декабрь 2024-го: самые удачные и неблагоприятные даты

Лунный календарь стрижек на декабрь 2024-го: самые удачные и неблагоприятные даты

Сохраняйте, чтобы не попасть под влияние ретро-Меркурия

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Чтобы прическа точно радовала, выбирайте дни для записи к парикмахеру по лунному календарю

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Многие убеждены, что правильно выбранный день для стрижки может повлиять не только на состояние и красоту волос, но и на энергетику или успех человека. Именно поэтому люди планируют визит к парикмахеру с учетом лунного цикла. Какой день выбрать — сверяйтесь с календарем на декабрь, который составила эзотерик и психолог Мирослава Буш. И прежде чем отправляться за новой прической, особенно перед праздниками, непременно загляните в лунный календарь стрижек — возможно, он подскажет вам что-то важное.

Стрижки для роста волос

Если вы мечтаете о длинных и здоровых волосах, обратите внимание на особенно удачные дни для стрижки в декабре. Со 2 по 14 число — идеальное время, чтобы немного укоротить локоны и дать им мощный стимул к росту. В этот период влияние Луны особенно благоприятно, поэтому ваш визит к парикмахеру не только обновит образ, но и придаст густоту волосам.

Стрижки для поддержания формы

Во второй половине декабря лунный календарь советует пойти к парикмахеру тем, кто стремится к длительному сохранению формы и аккуратной прическе. С 16 по 30 число не способствуют росту волос. Поэтому 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря идеально подходят для создания сложных стрижек с четкими линиями или тех, что требуют долгой носки без изменения внешнего вида.

Окрашивание в блонд и мелирование

С середины декабря и до конца месяца наступает лучшее время для окрашивания в светлые оттенки и мелирования. Эти процедуры не только подчеркнут вашу внешность, но и подготовят к новогодним праздникам, создавая яркий и свежий образ. Светлые тона помогут добавить легкости и блеска, а мелирование станет идеальным решением для тех, кто хочет освежить цвет волос, сохранив естественность.

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Окрашивание в темные оттенки

В первой половине декабря, со 2 по 14 число, наступает самое подходящее время для окрашивания в темные оттенки. Глубокие и насыщенные тона помогут создать стильный и элегантный образ, идеально подходящий для праздников. Темные оттенки подчеркнут черты лица, придадут волосам здоровый блеск и добавят вам нотку загадочности.

Стрижка для привлечения денег

В декабре есть особые даты в лунном календаре, когда стрижка будет привлекать финансы в ваше поле. Это 6, 14, 24 числа последнего месяца 2024 года. А привлекать денежки в декабре ой как важно, в свете предстоящих предновогодних трат.

Неблагоприятные дни для стрижки

Есть дни, когда поход к парикмахеру лучше отложить, чтобы избежать нежелательных последствий для волос и энергетики. В декабре это 1, 15 и 31 числа. В эти даты влияние Луны считается неблагоприятным, поэтому стрижка может привести к ослаблению волос и ожидаемому ухудшению настроения. Лучше выбрать другое время, чтобы обновить образ, а эти дни посвятить уходу за собой, планированию праздничных дел или просто отдыху.

Пусть ваша прическа радует, а настроение остается на высоте!

Верите в приметы по лунному календарю?

Да, всегда ориентируюсь на лунный календарь
Иногда, если даты совпадают с моими планами
Нет, считаю всё это выдумкой
Интересно, но пока не проверял(а)
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