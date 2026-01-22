НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Спорт Хоккейный сезон 25/26 Нападающего Радулова назначили капитаном звездной хоккейной команды

Нападающего Радулова назначили капитаном звездной хоккейной команды

Рассказываем подробности

312
Александр Радулов станет капитаном хоккейной команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлександр Радулов станет капитаном хоккейной команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Александр Радулов станет капитаном хоккейной команды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающего ярославского «Локомотива» Александра Радулова выбрали капитаном команды в «Матче Звезд КХЛ 2026» (6+).

«В сезоне 2025/2026 на счету Радулова 39 (19+20) очков в 48 матчах. Для третьего бомбардира в истории КХЛ этот звездный уикэнд станет восьмым в карьере», — сообщили в пресс-службе КХЛ 22 января.

Радулов возглавит команду российских звезд. Вместе с ним сыграет Георгий Иванов, он станет дебютантом. В сборную российских звезд хоккея также попали игроки из «Авангарда», «Нефтехимика», «Ак Барса», «Спартака» и других команд.

Матч звезд — это выставочная игра, в которой участвуют лучшие игроки спортивной лиги. В 2026-м году в КХЛ представили четыре команды: команда «KHL Ural Stars», составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева», команда российских звезд «KHL RUS Stars», команда молодых звезд KHL U23 Stars и сборная легионеров «KHL World Stars».

В команду молодых звезд впервые попал Егор Сурин из «Локомотива».

Неделя звезд хоккея начнется 6 февраля. В этот день пройдет матч за Кубок Вызова (6+). 7 февраля состоятся два полуфинальных матча (6+), 8 февраля — решающие игры (6+).

