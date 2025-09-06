НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 759мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,56
EUR 95,48
Матч за Кубок Открытия
Ярославский бренд покорил Россию
Переименуют вуз
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Пожар в автосервисе
Отзывы на работу УК в Ярославле
Афиша на сентябрь
Врач погиб в драке. Приговор суда
Объединяют поликлиники
Новый микрорайон
Спорт Тренер Хартли откровенно объяснил, почему выбрал «Локомотив» и Ярославль: «Здесь работал мой друг»

Тренер Хартли откровенно объяснил, почему выбрал «Локомотив» и Ярославль: «Здесь работал мой друг»

Канадский наставник до этого три года отказывал клубам КХЛ

87
1 комментарий
Боб Хартли рассказал, почему выбрал для работы «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоб Хартли рассказал, почему выбрал для работы «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли рассказал, почему выбрал для работы «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Новоиспеченный наставник «Локомотива» Боб Хартли рассказал, почему принял предложение о работе в ярославской команде. До этого канадский тренер несколько лет отказывал клубам КХЛ.

Вопрос о сотрудничестве зашел на послематчевой пресс-конференции 5 сентября в Ярославле.

«За последние три года было много предложений из нескольких лиг, из многих команд КХЛ. Многие из них я выслушивал, но вежливо отказывался. Именно по этой причине я здесь, потому что несколько раз уже говорил. Мой хороший друг, Брэд Маккриммон, работал здесь, погиб в авиакатастрофе. И во-вторых, возможность работать с действующим чемпионом и в такой организации как „Локомотив“, поэтому после нескольких разговоров с Юрием Николаевичем Яковлевым согласился. Страсть и желание тренировать оставались, но были дела, был бизнес дома. В этот раз все сошлось», — рассказал Боб Хартли.

Брэд Маккриммон — главный тренер «Локомотива» в сезоне 11/12, вместе с командой он погиб в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Маккриммон не успел провести в России официальных матчей.

Боб Хартли объяснил, почему выбрал «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБоб Хартли объяснил, почему выбрал «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Боб Хартли объяснил, почему выбрал «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Наставник также отметил, что в спорте он не выделяет национальностей, паспортов, цвета кожи или религии.

Ранее мы также публиковали воспоминания президента клуба «Локомотив» Юрия Яковлева о том, как была заключена сделка с Бобом Хартли.

«Приглашение тренера такого уровня — это не рядовое событие, пришлось поработать», — говорил он.

Напомним, контракт с Хартли заключен на один год. Канадский тренер пришел в «Локомотив» после четырехлетнего наставничества Игоря Никитина, который привел команду к победе в финале Кубка Гагарина.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Кубок Открытия Боб Хартли ХК Локомотив Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Какая необходимость нанимать тренера-иностранца из недружественной страны? В России нет своих тренеров? Какая зарплата у тренера? Он будет выводить деньги из России в недружественные страны? С какой стати?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление