Тренер Хартли откровенно объяснил, почему выбрал «Локомотив» и Ярославль: «Здесь работал мой друг»

Боб Хартли рассказал, почему выбрал для работы «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новоиспеченный наставник «Локомотива» Боб Хартли рассказал, почему принял предложение о работе в ярославской команде. До этого канадский тренер несколько лет отказывал клубам КХЛ.

Вопрос о сотрудничестве зашел на послематчевой пресс-конференции 5 сентября в Ярославле.

«За последние три года было много предложений из нескольких лиг, из многих команд КХЛ. Многие из них я выслушивал, но вежливо отказывался. Именно по этой причине я здесь, потому что несколько раз уже говорил. Мой хороший друг, Брэд Маккриммон, работал здесь, погиб в авиакатастрофе. И во-вторых, возможность работать с действующим чемпионом и в такой организации как „Локомотив“, поэтому после нескольких разговоров с Юрием Николаевичем Яковлевым согласился. Страсть и желание тренировать оставались, но были дела, был бизнес дома. В этот раз все сошлось», — рассказал Боб Хартли.

Брэд Маккриммон — главный тренер «Локомотива» в сезоне 11/12, вместе с командой он погиб в авиакатастрофе под Ярославлем 7 сентября 2011 года. Маккриммон не успел провести в России официальных матчей.

Наставник также отметил, что в спорте он не выделяет национальностей, паспортов, цвета кожи или религии.

Ранее мы также публиковали воспоминания президента клуба «Локомотив» Юрия Яковлева о том, как была заключена сделка с Бобом Хартли.

«Приглашение тренера такого уровня — это не рядовое событие, пришлось поработать», — говорил он.