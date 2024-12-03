В Якутии упал астероид. Он летел над домами и ярко горел: видео

Источник: BAZA / T.me

Вечером, 3 декабря, на территорию России упал астероид. Он столкнулся с Землей примерно в 19 часов по московскому времени.

Астероид упал в Якутии, между поселками Олекминск и Ленск. Он быстро сгорел в атмосфере и никому не навредил. Местные жители сняли множество видео с его полетом.

Источник: ЕЖ / T.me

Большинство комментариев на видео звучат так:

— Всё, что ли?

— Ой, всё?

— Всё, засняли?

Источник: BAZA / T.me

Дело в том, что астероид сгорел за считаные секунды. Однако яркую вспышку в небе было видно издалека.

Примерный размер астероида — 70 сантиметров. Он попал как на камеры наблюдения, так и на телефоны самых быстрых очевидцев. Заметно, что астероид пролетел близко над домами, но, к счастью, рухнул вдали от них.

Источник: «Якутск Вечерний» / T.me

Полюбуйтесь еще на несколько видео с фантастическим зрелищем!

Источник: ЕЖ / T.me

Источник: Борус / T.me