Из-за пандемии коронавируса чиновники из Ярославской области не смогут летать в загранкомандировоки

В Ярославской области чиновники, которые собирались в заграничные командировки, меняют планы. Ограничение на рабочие поездки для самих себя власти ввели в пакете вместе с другими мерами по профилактике коронавируса.
— Мы отменили все заграничные командировки работников правительства области и органов исполнительной власти региона, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Совещания по возможности будут проводиться в режиме видео-конференц-связи.
Запрет на служебные командировки ввели и на «Почте России». Там сотрудникам теперь нельзя ездить даже по России.
— Также в рамках приказа часть сотрудников перейдёт на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объёме, — сообщили в пресс-службе «Почты России».
О переводе на дистанционную работу сообщают и сотрудники других крупных ярославских компаний. Даже студентов отправили на дистанционное обучение, а в школах ввели свободное посещение.
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой инфекцией COVID-19.
Бедные чиновники.