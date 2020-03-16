Из-за пандемии коронавируса чиновники из Ярославской области не смогут летать в загранкомандировоки

Вместо полётов для переговоров в другие страны чиновникам предложили обсуждать вопросы по конференц-связи

В Ярославской области чиновники, которые собирались в заграничные командировки, меняют планы. Ограничение на рабочие поездки для самих себя власти ввели в пакете вместе с другими мерами по профилактике коронавируса.



— Мы отменили все заграничные командировки работников правительства области и органов исполнительной власти региона, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Совещания по возможности будут проводиться в режиме видео-конференц-связи.

