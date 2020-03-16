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Из-за пандемии коронавируса чиновники из Ярославской области не смогут летать в загранкомандировоки

Какие ещё меры профилактики ввели в регионе

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Вместо полётов для переговоров в другие страны чиновникам предложили обсуждать вопросы по конференц-связи

Вместо полётов для переговоров в другие страны чиновникам предложили обсуждать вопросы по конференц-связи

В Ярославской области чиновники, которые собирались в заграничные командировки, меняют планы. Ограничение на рабочие поездки для самих себя власти ввели в пакете вместе с другими мерами по профилактике коронавируса.

— Мы отменили все заграничные командировки работников правительства области и органов исполнительной власти региона, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Совещания по возможности будут проводиться в режиме видео-конференц-связи.

Своим клиентам на почте советуют чаще использовать дистанционные каналы обслуживания

Своим клиентам на почте советуют чаще использовать дистанционные каналы обслуживания

Запрет на служебные командировки ввели и на «Почте России». Там сотрудникам теперь нельзя ездить даже по России.

— Также в рамках приказа часть сотрудников перейдёт на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объёме, — сообщили в пресс-службе «Почты России».

О переводе на дистанционную работу сообщают и сотрудники других крупных ярославских компаний. Даже студентов отправили на дистанционное обучение, а в школах ввели свободное посещение.

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области запустил горячую линию, куда можно обратиться по всем вопросам, касающимся коронавирусной инфекции. На данный момент в Ярославле официально нет подтверждённых случаев заражения новой инфекцией COVID-19.

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коронавирусполитикавласть
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КОММЕНТАРИИ (2)

16 мар 2020 в 22:01

Бедные чиновники.

Фото пользователя
16 мар 2020 в 21:57

У подчиненных уныние и тревога.