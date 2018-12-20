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Политика

Заглушили сиреной речь митрополита: на инаугурации мэра Ярославля подгорел обед

Стали известны причины ЧП на торжественной церемонии

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Гости не спешили выбегать из зала после сигнала опасности

Фото: Михаил Контуев

Сегодня в мэрии Ярославля прошла торжественная церемония — на должность главы города официально заступил Владимир Волков. Всё шло по плану — оркестр, шампанское, присяга — пока в зале вдруг не раздался вой пожарной сигнализации.

Сирена взывала как раз в тот момент, когда свою речь в адрес нового мэра произносил митрополит Пантелеимон. Из-за воя сигнализации часть его речи присутствующие не расслышали. Но из зала никто не вышел.

Позже стало известно, что произошло.

— Пожарная сигнализация во время выступления митрополита сработала на кухне в столовой. Там датчики сработали на дым. Вероятно, что-то подгорело, — рассказал охранник в мэрии.

Как проходила инаугурация, смотрите в нашей онлайн-трансляции.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

инаугурация мэраВладимир Волков

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КОММЕНТАРИИ (8) Обсудить
Ално
20 дек 2018 в 15:24
+0 −1
А в это время пешеходы падают на гололёде. Но им в зале не до пешеходов.
Гост
20 дек 2018 в 14:52
+0 −1
Они там все бессмертные? Сигнализация орет, а они даже не дрогнули??? А потом спрашивают почему в "Зимних вишнях" люди гибнут...
20 дек 2018 в 14:33
+0 −1
Прошлого мера тоже крестили? Кажись, смотрителя кладбищ благословлял тож?
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