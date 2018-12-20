Заглушили сиреной речь митрополита: на инаугурации мэра Ярославля подгорел обед

Сегодня в мэрии Ярославля прошла торжественная церемония — на должность главы города официально заступил Владимир Волков. Всё шло по плану — оркестр, шампанское, присяга — пока в зале вдруг не раздался вой пожарной сигнализации.

Сирена взывала как раз в тот момент, когда свою речь в адрес нового мэра произносил митрополит Пантелеимон. Из-за воя сигнализации часть его речи присутствующие не расслышали. Но из зала никто не вышел.

Позже стало известно, что произошло.

— Пожарная сигнализация во время выступления митрополита сработала на кухне в столовой. Там датчики сработали на дым. Вероятно, что-то подгорело, — рассказал охранник в мэрии.

