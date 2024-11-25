Стала известна причина пожара. В Турции вспыхнул самолет из Сочи: видео

В Турции сгорел российский самолет: публикуем фото и видео Источник: Сочи с огоньком / T.me











25 ноября в Анталье сгорел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Собрали главное об этом ЧП.

На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным турецких СМИ, возгорание началось во время посадки: огонь вспыхнул в двигателе. Очевидцы увидели открытое пламя и густое задымление.

Как россияне, так и турки кинулись снимать пожар. Посмотрите сами на эти кадры.

Источник: havasosyalmedya.com

Источник: Авиаторщина / T.me

Источник: havasosyalmedya.com

Источник: ЧП Сочи / T.me

Росавиация отчиталась, что погибших нет. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Читательница MSK1.RU рассказала, как ее родственница спасалась из горящего самолета. Пассажиры буквально выпрыгивали из него.

— Все прыгали на надувной трап, была жуткая паника, но [обошлось] без жертв. Багажа у нее не было, в аэропорту ее встречали друзья… вся мокрая, сейчас уже дома, — рассказала MSK1.RU Вера.

Взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, временно закрыли для движения других воздушных судов. Расследованием ЧП займутся Росавиация и Следственный комитет, на место выехали российские дипломаты.

«Азимут» сообщил, что причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра. Возможно, имела место ошибка пилота. Как бы то ни было, пассажиры услышали два удара.

— После первого пошла течь из левого двигателя, а после второго — начался пожар, — пишет телеграм-канал SHOT.