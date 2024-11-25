Стала известна причина пожара. В Турции вспыхнул самолет из Сочи: видео

25 ноября в Анталье сгорел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Собрали главное об этом ЧП.
На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. По данным турецких СМИ, возгорание началось во время посадки: огонь вспыхнул в двигателе. Очевидцы увидели открытое пламя и густое задымление.
Как россияне, так и турки кинулись снимать пожар. Посмотрите сами на эти кадры.
Росавиация отчиталась, что погибших нет. Всех пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
Читательница MSK1.RU рассказала, как ее родственница спасалась из горящего самолета. Пассажиры буквально выпрыгивали из него.
— Все прыгали на надувной трап, была жуткая паника, но [обошлось] без жертв. Багажа у нее не было, в аэропорту ее встречали друзья… вся мокрая, сейчас уже дома, — рассказала MSK1.RU Вера.
Взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, временно закрыли для движения других воздушных судов. Расследованием ЧП займутся Росавиация и Следственный комитет, на место выехали российские дипломаты.
«Азимут» сообщил, что причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра. Возможно, имела место ошибка пилота. Как бы то ни было, пассажиры услышали два удара.
— После первого пошла течь из левого двигателя, а после второго — начался пожар, — пишет телеграм-канал SHOT.
Пилотов увела на допрос турецкая полиция. Весь аэропорт временно закрыли, для пассажиров тем временем готовят резервный борт.