Самолет из России загорелся при посадке в Турции. Он вспыхнул почти целиком: видео

Видео пожара Источник: «Осторожно, новости» / T.me

В аэропорту Антальи загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100.

Рейс авиакомпании «Азимут» прилетел в Турцию из Сочи. Пожар начался сразу после посадки: у самолета загорелся двигатель. Огонь быстро объял самолет.

— Пожар в самолете, приземлившемся в сложных метеоусловиях, заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Пожарные расчеты в короткие сроки прибыли на место и начали тушить пожар. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, — пишет турецкое издание Airporthaber.

Горящий самолет Источник: «ЧП Сочи» / Vk.com











По разным данным, на борту было то ли 79, то ли 89 пассажиров. Всех эвакуировали по надувным трапам. Росавиация отчиталась, что погибших нет.

ЧП сорвало расписание рейсов в аэропорту. Взлетно-посадочная полоса остается закрытой: ее смогут открыть только после того, как дополнительно проверят. Причины возгорания двигателя также предстоит установить.