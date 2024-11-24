НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

ю-з.

 762мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Искусство вместо коммуналки
Изучаем старое кладбище
Как правильно готовить мясо
Крош уедет из Ярославля
Кто строит новую Россию
Преображение Первомайского бульвара
Дорогие квартиры в аренду
Миллионы на украшение города
Последствия урагана
Происшествия Самолет из России загорелся при посадке в Турции. Он вспыхнул почти целиком: видео

Самолет из России загорелся при посадке в Турции. Он вспыхнул почти целиком: видео

Пожар начался с двигателей

359
9 комментариев

Видео пожара

В аэропорту Антальи загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100.

Рейс авиакомпании «Азимут» прилетел в Турцию из Сочи. Пожар начался сразу после посадки: у самолета загорелся двигатель. Огонь быстро объял самолет.

— Пожар в самолете, приземлившемся в сложных метеоусловиях, заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. Пожарные расчеты в короткие сроки прибыли на место и начали тушить пожар. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта, — пишет турецкое издание Airporthaber.

Горящий самолет

По разным данным, на борту было то ли 79, то ли 89 пассажиров. Всех эвакуировали по надувным трапам. Росавиация отчиталась, что погибших нет.

ЧП сорвало расписание рейсов в аэропорту. Взлетно-посадочная полоса остается закрытой: ее смогут открыть только после того, как дополнительно проверят. Причины возгорания двигателя также предстоит установить.

— Пассажирам будет предоставлена ​​дополнительная информация, — объяснили в Airporthaber.

ПО ТЕМЕ
Самолет Турция Пожар Анталья
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Запчастей нет и на обслуживании экономят, всё как в Иране где падают по расписанию ничего скоро Супер пупер джет мс 21 выпустят в количестве шестьсот штук и тогда полетим в многополярный мир с цифровыми рублями отдыхать
Гость
53 минуты
Народ молчит и никто не хочет задать вопрос - а за что нам всё это наказание? одни беды и несчастья одно за другим, может за дела наши и рабское состояние? и за поклонение Идолу и Кумиру?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление