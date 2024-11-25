«Сейчас все развалено»: жители деревни под Ярославлем просят провести газ, чтобы ее возродить

Жители Селифонтова не первый год просят провести им газ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители деревни Селифонтово в Ярославском районе просят провести им газ. Люди не первый год пытаются добиться этого. Пока им приходится греться по старинке — дровами. Некоторые пользуются электрическими обогревателями, но это затратно.

— Деревня живет своей жизнью, пока такой, потому что перспективы развития пока нет. Раньше был колхоз, ферма, свинарник… Сейчас этого нет, всё развалено. Власти только и делают, что обкладывают деревню со всех сторон кладбищами, а для живущих ничего не делают. Помогаем, кто чем может, восстанавливать церковь, но без денег много не сделаешь. Вот так и живем. Деревне нужен газ, — рассказал порталу 76.RU местный житель Сергей.

Жители Селифонтова уверены, что если в деревне появится газ, то туда начнут переезжать люди. Деревня расположена в 20 километрах от Ярославля. Пока ее в основном заселяют старожилы и дачники.

— Деревня оживет. Приедут из города и будут жить, строить новые дома. Место хорошее, есть продуктовый магазин, недалеко от города, тихо, нет городской суеты, многим это по душе. Но без голубого топлива немногие осмеливаются перебираться в сельскую местность, всем нужен комфорт. В нашей стране как коттеджный поселок, так есть вся инфраструктура, а как деревня, только «лампочка Ильича», и то с частыми отключениями. Вот примерно так мы и живем, — рассказал Сергей.

Но надежды людей вряд ли осуществятся в ближайшее время. В правительстве Ярославской области объяснили, что газ проведут лишь в случае, если этот шаг будет согласован единым оператором газификации.

— Единый оператор газификации является единым центром ответственности по вопросам газификации и по обеспечению подключения домовладений к сетям газораспределения, — объяснили власти.

«Газификация не предусмотрена»

В компании «Газпром газораспределение Ярославль» подтвердили — в 2024 и 2025 годах работы в Селифонтове не запланированы.

— Программой развития газоснабжения и газификации Ярославской области на период 2021–2025 годы, а также ее корректировкой в 2022 году, газификация деревни Селифонтово не предусмотрена, — рассказали в компании.

Там уточнили, что вопрос о газификации деревни и установка сроков выполнения работ может быть рассмотрен при формировании программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области 2026–2030 годы.

— Но при условии подтверждения правительством Ярославской области необходимости ее газификации и предоставления гарантий по подготовке потребителей к приему природного газа, — рассказали в компании.

То есть власти должны обосновать необходимость газификации деревни, чтобы туда начали проводить трубы.

Кому могут не провести газ?

На сайте «Газификация России» указано, что пятилетние программы развития газоснабжения и газификации субъектов России разрабатываются не только по пожеланиям граждан и предложениям властей, но и на основе региональных топливно-энергетических балансов. Это свод показателей, по которому удается понять, сколько топливно-энергетических ресурсов производят, добывают или поставляют в регион, и как он их потребляет.

— Техническая возможность газификации складывается из нескольких критериев. Это удаленность территории, которую предполагается газифицировать, плотность ее населения, состояние жилья, обеспеченность другими видами топлива, — говорится на сайте.

Целесообразность проведения газа оценивают как раз по удаленности района и его населению. Проще говоря — проводить трубы в отдаленное село или деревню, где живет немного людей — невыгодно.

При планировании газификации также не учитывают ветхие и аварийные дома, здания, в которых есть электроплиты, автономное и централизованное отопление и горячая вода.