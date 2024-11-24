НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

ю-з.

 762мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Искусство вместо коммуналки
Изучаем старое кладбище
Как правильно готовить мясо
Крош уедет из Ярославля
Кто строит новую Россию
Преображение Первомайского бульвара
Дорогие квартиры в аренду
Миллионы на украшение города
Последствия урагана
Город «Осень закончилась»: какой будет погода в Центральной России в последнюю неделю ноября

«Осень закончилась»: какой будет погода в Центральной России в последнюю неделю ноября

Прогноз по дням

502
2 комментария

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в ближайшие месяцы

Cиноптики рассказали, какой будет погода на грядущей неделе. Судя по прогнозу, Центральная Россия окажется в области антициклона, поэтому только в отдельные дни местами возможен небольшой снег. Дневная температура не превысит −3… +2 °С.

— Дневная температура не превысит 0 °С, а с учетом ожидаемого развития ситуации на предстоящую неделю среднесуточная температура воздуха устойчиво будет находиться в отрицательном секторе термометров — можно утверждать, что осень закончилась и сегодня, 24 ноября, с опозданием на 11 суток, — уточнили специалисты центра «Фобос». — Наступила метеорологическая зима!

Погода в Ярославле

  • днем 25 ноября малооблачная погода, -1… -3 °С, ветер южный, умеренный. Давление заметно выше нормы;

  • 26 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью и днем 0… +2 °С, ветер южный, умеренный;

  • 27 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью -2… -4 °С, днем -1… +1 °С, ветер слабый;

  • 28 ноября ожидается переменная облачность; ночью -1… -3 °С, днем -1… +1 °С, ветер слабый.

ПО ТЕМЕ
Погода Зима
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
2 часа
Зима тёплая, копалям легче, работы неумеренно, один за другим идут
Гость
1 час
Странно🤔
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление