«Осень закончилась»: какой будет погода в Центральной России в последнюю неделю ноября

Cиноптики рассказали, какой будет погода на грядущей неделе. Судя по прогнозу, Центральная Россия окажется в области антициклона, поэтому только в отдельные дни местами возможен небольшой снег. Дневная температура не превысит −3… +2 °С.
— Дневная температура не превысит 0 °С, а с учетом ожидаемого развития ситуации на предстоящую неделю среднесуточная температура воздуха устойчиво будет находиться в отрицательном секторе термометров — можно утверждать, что осень закончилась и сегодня, 24 ноября, с опозданием на 11 суток, — уточнили специалисты центра «Фобос». — Наступила метеорологическая зима!
Погода в Ярославле
днем 25 ноября малооблачная погода, -1… -3 °С, ветер южный, умеренный. Давление заметно выше нормы;
26 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью и днем 0… +2 °С, ветер южный, умеренный;
27 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода; ночью -2… -4 °С, днем -1… +1 °С, ветер слабый;
28 ноября ожидается переменная облачность; ночью -1… -3 °С, днем -1… +1 °С, ветер слабый.