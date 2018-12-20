На инаугурация нового мэра Ярославля сработала пожарная сирена: онлайн-трансляция Смотрим, как проходит торжественная церемония вступления в должность Владимира Волкова

Сегодня в большом зале мэрии Ярославля проходит инаугурация мэра Ярославля Владимира Волкова. Сюда пришли около сотни гостей. Среди почётных — губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

Инаугурация — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства, региона или города. В основе своей этот ритуал заимствован из церемоний коронаций монархов.

Владимир Волков был избран мэром города 5 декабря. Выбирали его депутаты муниципалитета. Как проходили выборы, смотрите в нашем материале.



А в этой статье можно почитать, что за человек Владимир Волков — о его планах на город и о том, что он говорит о криминальном прошлом.

Сегодня за церемонией в мэрии следят корреспонденты 76.RU и ведут оттуда онлайн-трансляцию.