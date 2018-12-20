На инаугурация нового мэра Ярославля сработала пожарная сирена: онлайн-трансляция

Сегодня официально обзаведёмся новым мэром
Сегодня в большом зале мэрии Ярославля проходит инаугурация мэра Ярославля Владимира Волкова. Сюда пришли около сотни гостей. Среди почётных — губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и депутат Государственной думы Валентина Терешкова.
Инаугурация — ритуал торжественной церемонии вступления в должность главы государства, региона или города. В основе своей этот ритуал заимствован из церемоний коронаций монархов.
Владимир Волков был избран мэром города 5 декабря. Выбирали его депутаты муниципалитета. Как проходили выборы, смотрите в нашем материале.
А в этой статье можно почитать, что за человек Владимир Волков — о его планах на город и о том, что он говорит о криминальном прошлом.
Сегодня за церемонией в мэрии следят корреспонденты 76.RU и ведут оттуда онлайн-трансляцию.
В зале гостей встречает живая музыка.
Гости собираются. Приглашены более ста человек. Чиновники, священнослужители, прокуроры...
Найти своё место гости смогут по табличкам на стульчиках. Самым почётным места достались в первом ряду.
Пока церемония не началась, можно поднять настроение фужерчиком шампанского.
Но шампанское никто не пьёт. Фужеры стоят на столике, никто их не берет.
Телеоператоры выстраиваются.
Терешкова и митрополит зашли в зал. Зал зааплодировал. Они сели на свои места.
Губернатора пока нет. Ну и мэр не выходит.
В зале заиграли фанфары и в этот момент зашли первые лица правительства области — заместители и председатель правительства. А губернатора и мэра объявили отдельно. Они вошли, все встали.
Губернатор Дмитрий Миронов:
— Я поздравляю вас с официальным вступлением в должность мэра Ярославля. Главная задача оправдать доверие горожан. Впереди ответственная служба народу, необходимо выполнить все обещания и работать с полной отдачей. При непростом городском бюджете нужно сконцентрироваться на доходную часть, нужно поднять транспортную инфраструктуру, улучшить городскую среду и разобраться с проблемами в коммунальной отрасли. Желаю вам и вашей команде успехов.
Герой Советского Союза Валентина Терешкова:
— Приятно находиться здесь в день, когда вступает в должность новый мэр. Вы так сразу опустили голову, Анатолий Иванович (Лисицын. — Прим. ред.), я что-то сказала не так? (Смех в зале.) Дмитрий Юрьевич все верно отразил. Но нам бы ещё хотелось, чтобы Ярославль был лучшим городом на свете. Так что удачи вам, Владимир Михайлович. Мы будем вместе и будем помогать друг другу. И у нас все получится.
Митрополит Пантелеимон:
— Сегодня особо значимое для Ярославля событие. Ярославль — древнейший город, образован святым благоверным князем Ярославом Мудрым. До начала 18-го века он был вторым городом после Ростова Великого. Он приобрёл важное значение для всех русских городов. Неоднократно город посещали царские особы Иоанн Грозный, император Николай Второй. Из этого города перед началом 20-го века вышли три патриарха. Это говорит о многом. Губерния Ярославская перед 20-м веком была почти так же важна, как Москва. После войны в последние годы значимость до такой степени упала...
В этот момент сработала пожарная сигнализация. Никто не дёрнулся. Она орала, перебивая слова митрополита. Никто из зала не вышел.
Все услышали уже только конец речи митрополита:
—...желаю здравия Владимиру Михайловичу. Бог в помощь!
Вышел сам Волков:
— Друзья, коллеги, спасибо за добрые слова. На первом этапе работы хочу поблагодарить тех, кто помог и поддержал. Дальше будем работать одной слаженной командой. Я осознаю всю значимость и важность поставленных задач. Мы сможем обеспечить решение насущных проблем города.
Владимир Волков дал присягу. Поклялся соблюдать конституцию РФ, устав и закон Ярославской области и Ярославля, уважать и охранять наши с вами права.
Видео торжественной клятвы:
Ну, теперь можно и поздравить официально нового мэра Ярославля.
И махнуть бокал шампанского.
Гости ещё минут 20 попили шампанское и начали расходиться потихоньку.
Охрана мэрии — корреспонденту 76.RU:
— Пожарная сигнализация во время выступления митрополита сработала на кухне в столовой. Там датчики сработали на дым. Вероятно, что-то подгорело.
Ну а мы закрываем трансляцию. Спасибо, что были с нами!
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