Мальчика, на которого рухнула плита у Вечного огня, медики не стали забирать в Москву

В Ярославле врачи продолжают бороться за жизнь девятилетнего мальчика, которого в Гаврилов-Яме придавила гранитная плита от Вечного огня. Ситуация крайне тяжёлая, ребёнок по-прежнему находится в коме.



— Медики приняли решение не везти ребёнка в московскую клинику, а оставить в Ярославле, — рассказали родственники пострадавшего.



Известно, что у второклассника открытая черепно-мозговая травма: перелом основания черепа, ушиб головного мозга.



Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту падения гранитной плиты от Вечного огня на девятилетнего мальчика в Гаврилов-Яме. Сейчас они выясняют, из-за кого произошло ЧП, в котором пострадал ребёнок.

