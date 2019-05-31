Мальчика, на которого рухнула плита у Вечного огня, медики не стали забирать в Москву

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Что известно о состоянии девятилетнего ребенка из Ярославской области на данный момент
Гранитная плита от монумента рухнула на мальчика
В Ярославле врачи продолжают бороться за жизнь девятилетнего мальчика, которого в Гаврилов-Яме придавила гранитная плита от Вечного огня. Ситуация крайне тяжёлая, ребёнок по-прежнему находится в коме.
— Медики приняли решение не везти ребёнка в московскую клинику, а оставить в Ярославле, — рассказали родственники пострадавшего.
Известно, что у второклассника открытая черепно-мозговая травма: перелом основания черепа, ушиб головного мозга.
Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту падения гранитной плиты от Вечного огня на девятилетнего мальчика в Гаврилов-Яме. Сейчас они выясняют, из-за кого произошло ЧП, в котором пострадал ребёнок.