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Происшествия
Плита Вечного огня придавила ребенка

Мальчика, на которого рухнула плита у Вечного огня, медики не стали забирать в Москву

Что известно о состоянии девятилетнего ребенка из Ярославской области на данный момент

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Гранитная плита от монумента рухнула на мальчика

Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле врачи продолжают бороться за жизнь девятилетнего мальчика, которого в Гаврилов-Яме придавила гранитная плита от Вечного огня. Ситуация крайне тяжёлая, ребёнок по-прежнему находится в коме.

— Медики приняли решение не везти ребёнка в московскую клинику, а оставить в Ярославле, — рассказали родственники пострадавшего.

Известно, что у второклассника открытая черепно-мозговая травма: перелом основания черепа, ушиб головного мозга.

Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту падения гранитной плиты от Вечного огня на девятилетнего мальчика в Гаврилов-Яме. Сейчас они выясняют, из-за кого произошло ЧП, в котором пострадал ребёнок.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

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