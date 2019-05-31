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Происшествия
Плита Вечного огня придавила ребенка
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«Ребёнок еле дышит»: в Ярославской области мальчика придавило плитой от Вечного огня

Стали известны первые подробности ужасного инцидента

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Мальчика придавило плитой, когда он гулял около монумента

Фото: правительство Ярославской области, страница «ВКонтакте»

Серьёзное ЧП произошло в городе Гаврилов-Яме Ярославской области. На второклассника упала гранитная плита от монумента «Вечный огонь». Мальчик сейчас находится в тяжёлом состоянии.

— Ребёнок в больнице, он еле дышит, — сообщили друзья семьи пострадавшего. — Врачи борются за его жизнь.

Жители Гаврилов-Яма рассказали, что упавшую плиту от монумента поставили обратно и завернули чёрным полиэтиленовым пакетом. Делом занялся Следственный комитет.

— В результате происшествия ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области.

Мы уточняем подробности, следите за обновлениями.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Вечный огоньдетиЧП

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КОММЕНТАРИИ (1)

гость
31 мая 2019 в 11:05

Что ребёнок,один, делал у памятника и Вечного огня ? Вроде бы не место для игр ребёнка ?