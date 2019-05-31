«Ребёнок еле дышит»: в Ярославской области мальчика придавило плитой от Вечного огня

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Стали известны первые подробности ужасного инцидента
Мальчика придавило плитой, когда он гулял около монумента
Серьёзное ЧП произошло в городе Гаврилов-Яме Ярославской области. На второклассника упала гранитная плита от монумента «Вечный огонь». Мальчик сейчас находится в тяжёлом состоянии.
— Ребёнок в больнице, он еле дышит, — сообщили друзья семьи пострадавшего. — Врачи борются за его жизнь.
Жители Гаврилов-Яма рассказали, что упавшую плиту от монумента поставили обратно и завернули чёрным полиэтиленовым пакетом. Делом занялся Следственный комитет.
— В результате происшествия ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга, — сообщили следователи СУ СКР по Ярославской области.
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