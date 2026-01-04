Хотели добраться до «камня желаний»: новые подробности по делу об исчезновении семьи Усольцевых

К «камню желаний» хотела попасть Ирина Усольцева Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Семья Усольцевых, исчезнувшая в конце сентября в Красноярском крае, возможно, направлялась к пирамидальному «камню желаний» на горе Мальвинка. Новые подробности об этом деле сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел краевого СК Яна Сырымбетова.

«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там „камень желаний“, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — цитирует ТАСС следователя.

Перед путешествием Ирина Усольцева рассказывала подробности об их маршруте в своем Telegram-канале. После исчезновения семьи, версию о том, что они, направлялись именно к «камню желаний», подтверждают опрошенные свидетели, отметила Сырымбетова.

Источник: Мария Зарукина / NGS24.RU

С пропажи семьи прошло уже больше трех месяцев. Супруги вместе с пятилетней дочерью ушли в поход 28 сентября, но так и не вернулись. Следователи рассматривают несчастный случай. Однако в этой истории не исключается и криминальный след.

В том, что с семьей произошел именно несчастный случай, уверен красноярский охотовед, таежник с большим стажем и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк. Он проанализировал обстановку в месте поисков Усольцевых и рассказал нашим коллегам из NGS24.RU свою версию этого ЧП. Ее можно изучить в отдельном материале.