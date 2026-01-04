НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -7

0 м/c,

штиль.

 740мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
«Ретро Ярославль»
«Умные решения»
Афиша развлечений на 4 января
Кто ездит в Переславль на выходные
Ребенок устроил заезд на иномарке: видео
Разбилась на трассе М-8
Как попасть на бесплатный каток
Чек-лист важных обследований
Происшествия Хотели добраться до «камня желаний»: новые подробности по делу об исчезновении семьи Усольцевых

Хотели добраться до «камня желаний»: новые подробности по делу об исчезновении семьи Усольцевых

Их поиски идут уже больше трех месяцев

298
К «камню желаний» хотела попасть Ирина Усольцева | Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RUК «камню желаний» хотела попасть Ирина Усольцева | Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

К «камню желаний» хотела попасть Ирина Усольцева

Источник:

Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Семья Усольцевых, исчезнувшая в конце сентября в Красноярском крае, возможно, направлялась к пирамидальному «камню желаний» на горе Мальвинка. Новые подробности об этом деле сообщила замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел краевого СК Яна Сырымбетова.

«Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там „камень желаний“, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — цитирует ТАСС следователя.

Перед путешествием Ирина Усольцева рассказывала подробности об их маршруте в своем Telegram-канале. После исчезновения семьи, версию о том, что они, направлялись именно к «камню желаний», подтверждают опрошенные свидетели, отметила Сырымбетова.

Источник:

Мария Зарукина / NGS24.RU

С пропажи семьи прошло уже больше трех месяцев. Супруги вместе с пятилетней дочерью ушли в поход 28 сентября, но так и не вернулись. Следователи рассматривают несчастный случай. Однако в этой истории не исключается и криминальный след.

В том, что с семьей произошел именно несчастный случай, уверен красноярский охотовед, таежник с большим стажем и преподаватель Красноярского аграрного университета Дмитрий Беленюк. Он проанализировал обстановку в месте поисков Усольцевых и рассказал нашим коллегам из NGS24.RU свою версию этого ЧП. Ее можно изучить в отдельном материале.

Всё, что известно об исчезновении семьи, мы собираем в один сюжет.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Усольцевы Тайга Поиск Следственный комитет Несчастный случай Пропажа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
poschehon
4 минуты
Что это за семья? Родственники Путина? Почему постоянно о них пишите? кроме них в России больше никто не пропадает? Почему о других ничего не пишите?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Зайдет и 3-летним девочкам, и 65-летним мальчикам». Топ-3 мест на Байкале, идеальных для зимнего путешествия
Никита Истомин
туризм на Байкале
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем