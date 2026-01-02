По центру Белгорода ударили ракетой: пострадали несколько домов — кадры

По центру Белгорода ударили ракетой. Пострадали несколько человек. Разрушениям подверглись несколько домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Одну женщину с предварительным диагнозом „черепно-мозговая травма и баротравма“ бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В результате обстрела окна выбило в частном доме и в трех многоквартирных домах, пострадали приблизительно 40 квартир. Осколки попадали на автомобили, повреждения получили семь машин.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Последствия атаки еще уточняются.
На кадрах, которые опубликовал Гладков, видно не только выбитые окна. В одном из зданий серьезно пострадал фасад.
В течение прошедшей ночи в период с 23.00 (мск) 1 января до 7.00 (мск) 2 января уничтожили 64 беспилотника:
20 — над территорией Самарской области;
по 8 — над Воронежской и Саратовской областями;
7 — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву;
по 6 — над Рязанской и Ростовской областями;
3 — над Тульской областью;
2 — над Белгородской областью;
По одному дрону — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.