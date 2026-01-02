НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия По центру Белгорода ударили ракетой: пострадали несколько домов — кадры

По центру Белгорода ударили ракетой: пострадали несколько домов — кадры

Жителей с травмами везут в больницу

446
Последствия удара еще уточняются | Источник: Настоящий Гладков / Telegram Последствия удара еще уточняются | Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Последствия удара еще уточняются

Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

По центру Белгорода ударили ракетой. Пострадали несколько человек. Разрушениям подверглись несколько домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  

«Одну женщину с предварительным диагнозом „черепно-мозговая травма и баротравма“ бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале. 

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

В результате обстрела окна выбило в частном доме и в трех многоквартирных домах, пострадали приблизительно 40 квартир. Осколки попадали на автомобили, повреждения получили семь машин. 

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Последствия атаки еще уточняются.

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

На кадрах, которые опубликовал Гладков, видно не только выбитые окна. В одном из зданий серьезно пострадал фасад. 

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 (мск) 1 января до 7.00 (мск) 2 января уничтожили 64 беспилотника:

  • 20 — над территорией Самарской области;

  • по 8 — над Воронежской и Саратовской областями;

  • 7 — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву;

  • по 6 — над Рязанской и Ростовской областями;

  • 3 — над Тульской областью;

  • 2 — над Белгородской областью;

  • По одному дрону — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

