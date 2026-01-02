По центру Белгорода ударили ракетой: пострадали несколько домов — кадры

Последствия удара еще уточняются Источник: Настоящий Гладков / Telegram

По центру Белгорода ударили ракетой. Пострадали несколько человек. Разрушениям подверглись несколько домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Одну женщину с предварительным диагнозом „черепно-мозговая травма и баротравма“ бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вторую пострадавшую, получившую осколочное ранение предплечья, транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В результате обстрела окна выбило в частном доме и в трех многоквартирных домах, пострадали приблизительно 40 квартир. Осколки попадали на автомобили, повреждения получили семь машин.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Последствия атаки еще уточняются.

Источник: Настоящий Гладков / Telegram

На кадрах, которые опубликовал Гладков, видно не только выбитые окна. В одном из зданий серьезно пострадал фасад.

В течение прошедшей ночи в период с 23.00 (мск) 1 января до 7.00 (мск) 2 января уничтожили 64 беспилотника: