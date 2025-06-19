Транспорт встал: в Брагине УАЗ влетел в трамвай. Видео

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Стали известны подробности ДТП

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11 комментариев
В Ярославле произошла авария с трамваем | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле произошла авария с трамваем | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле произошла авария с трамваем

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В четверг, 19 июня, около пяти часов утра в Дзержинском районе Ярославля в районе перекрестка Ленинградского проспекта и Промышленного шоссе произошла авария с трамваем.

«Водитель автомобиля УАЗ не предоставил преимущество проезда трамвайному вагону маршрута 5К и совершил с ним столкновение. Вина в данном ДТП водителя автомобиля УАЗ. Водителями был составлен евро-протокол для того, чтобы не ограничивать других участников дорожного движения», — сообщил в беседе 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Трамвай 5К ходит по маршруту от Трамвайного депо до улицы Чкалова, связывая Ленинский и Дзержинский районы.

Последствия ДТП попали на видео. Судя по кадрам, «буханка» врезалась в боковую сторону трамвая.

«Буханка» врезалась в трамвай

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Трамвайное движение удалось оперативно восстановить. Как объяснил Денис Пырлог, задержка составила не более 15 минут.

Ранее в Ярославской области завершилось расследование дела о ДТП, в котором погибли отец с пятилетним сыном.

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корреспондент
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Комментарии
11
Гость
1 час
вот олень
Гость
1 час
У вас свих новостей вообще нет? Все из подслушано, подсмотрено, жесть и т.д.
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