Транспорт встал: в Брагине УАЗ влетел в трамвай. Видео

В Ярославле произошла авария с трамваем Источник: Жесть Ярославль / Telegram











В четверг, 19 июня, около пяти часов утра в Дзержинском районе Ярославля в районе перекрестка Ленинградского проспекта и Промышленного шоссе произошла авария с трамваем.

«Водитель автомобиля УАЗ не предоставил преимущество проезда трамвайному вагону маршрута 5К и совершил с ним столкновение. Вина в данном ДТП водителя автомобиля УАЗ. Водителями был составлен евро-протокол для того, чтобы не ограничивать других участников дорожного движения», — сообщил в беседе 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Трамвай 5К ходит по маршруту от Трамвайного депо до улицы Чкалова, связывая Ленинский и Дзержинский районы.

Последствия ДТП попали на видео. Судя по кадрам, «буханка» врезалась в боковую сторону трамвая.

«Буханка» врезалась в трамвай Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Трамвайное движение удалось оперативно восстановить. Как объяснил Денис Пырлог, задержка составила не более 15 минут.