«Им была одна надежда, что дитенок появился»: семья в Сибири похоронила пятерых детей — что случилось

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Поселок Красная Сопка в Красноярском крае, который еще недавно пережил смерть сразу четверых детей после отравления, потрясла новая трагедия — в той же самой семье умер последний, пятый ребенок.

Малыш родился уже после того, как не стало его братьев и сестер. Они погибли от отравления — по информации СК, дом обрабатывали от насекомых, помещение не проветривалось, и дети надышались опасными парами. Пострадали и сами родители — они тоже попали в больницу с отравлением, но их смогли спасти. Мама тогда была на девятом месяце беременности, и ей впоследствии удалось родить здорового мальчика. Он прожил всего три месяца, а после умер во сне ночью 2 февраля.

Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, но уже известно, что на теле младенца нет следов насильственной смерти. Также отцу семейства предъявили окончательное обвинение по той же статье. Ее возбудили еще после смерти первых четырех детей — по версии следствия, именно мужчина распылял средство от мух в доме, который плохо вентилировался.

Нашим коллегам из Красноярска удалось встретиться с мужчиной:

— Что тогда ложились спать, проснулись, что сейчас легли спать, проснулась жена в туалет, увидела ребенка. Только не под утро было, а в 03:30, я вызывал «скорую». Ночью было. В три, в начале четвертого она обнаружила. Всё, она — искусственное дыхание делать, я скорую вызвал. Скорая быстро приехала, но ничего не могли сделать. Всё. Увезли, — рассказал о страшной ночи NGS24.RU отец погибшего младенца.

Люди восприняли страшное известие неоднозначно:

— Три месяца ребеночек. Это же не просто так, не кукла — положить ее, и всё, и отойти, за ним надо круглые сутки смотреть! Не только сутки, а каждую минуту, каждую секунду, это дите. Маленький ребенок! Им была одна надежда на всё, что дитенок появился. Что тех нет детей, а этот появился ребенок, — сказала нам прохожая.

Но были и те, кто поддержал семью:

— А в чем виноваты? Со всеми так бывает. Ну что теперь. У меня муж работал с [отцом погибших детей] в ЖКХ, они вместе работали сколько, наверное, лет 12 работали с ним. Я с ней [с матерью погибших детей] тоже работала на свинарнике, тоже положительная, — сказала жительница Ольга.