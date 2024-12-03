Четыре ребенка загадочно умерли после ужина пельменями: следователи выяснили, что случилось с семьей из Красноярского края

Отец не стал следовать инструкции, из-за в его семье погибли четыре ребенка Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











В середине сентября дети и их родители из села Красная Сопка (Красноярский край) попали в больницу после ужина пельменями из магазина, им стало плохо. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим. Спустя два месяца краевой СК объяснил, что же там случилось на самом деле.

— В вечернее время 20 сентября 2024 года глава семьи обработал помещение дома от насекомых инсектицидным средством. При распылении мужчина не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при обработке, длительном проветривании помещения и влажной уборке поверхностей после обработки, после чего допустил детей в помещение и к приему пищи в доме, — сообщили в Telegram-канале следкома по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что инсектицидные средства были произведены без нарушений, заявленный состав активных компонентов соответствует обнаруженному веществу. Но из-за того, что отец детей не выполнил все по инструкции, все его дети погибли.

— Согласно данным комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия, — добавили следователи. Их отец признал свою вину, теперь его ждет суд.

Что случилось

В Красной Сопке (Красноярский край) все четверо детей умерли после того, как поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Утром всем стало плохо, и семья обратилась в больницу.

Двое детей скончались 21 сентября. Остальные члены семьи были доставлены санитарной авиацией в Красноярск. Взрослые попали в больницу скорой медицинской помощи, а дети — в перинатальный центр. Третий ребенок — 11-летняя девочка — умер в воскресенье. Несмотря на все усилия врачей, четвертый и последний ребенок в семье ушел из жизни в ночь на понедельник.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU

Родители пришли в себя через двое суток. Оказалось, что женщина была беременна пятым ребенком, его удалось спасти. Однако в этот же день под окнами дома обнаружили труп котенка. На его шерсти нашли следы той же отравы, что и в анализах отравившейся семьи.

Версии трагедии

Сначала в СК подозревали отравление пельменями и курицей. Следовали возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Они допросили владельца и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории, родственников. Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения в продуктовом магазине, нарушения были обнаружены.

— Основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарных документов, неизвестного происхождения, — сообщили в Россельхознадзоре.

Продавец местного магазина не верит, что дети умерли из-за продуктов Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

Продавец и местные жители сомневаются, что дело было в продуктах. Никто, кроме семьи, потерявшей четверых детей, не жаловался на плохое самочувствие после еды.

Была и другая версия трагедии: в доме у пострадавших обнаружили отраву для мух, пестициды и антибиотики для скота. Было предположение, что кто-то из детей перепутал их с приправой.

— В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире, — сообщали в краевой прокуратуре.

Вещества могли попасть в еду через посуду Источник: ГСУ СК по Красноярскому краю











Кроме того, следователи выдвигали версию отравления средством от насекомых, распыленным в доме. Они предположили, что семья надышалась им из-за плохой вентиляции и непроветриваемых помещений. Следователи посетили завод-изготовитель дихлофоса в Новосибирске и допросили сотрудников. Производитель утверждал, что его продукция безопасна для человека.

После проведения экспертизы эта версия оказалась приоритетной.