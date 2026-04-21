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Город Дело Урлашова Отсидевший экс-мэр приехал в Ярославль и остался недоволен. Чем

Отсидевший экс-мэр приехал в Ярославль и остался недоволен. Чем

Евгений Урлашов приехал в свою квартиру в центре города

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В Ярославле у экс-мэра осталась квартира | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Светлана ЕфимоваВ Ярославле у экс-мэра осталась квартира | Источник: Александр Куренной / 76.RU, Светлана Ефимова

В Ярославле у экс-мэра осталась квартира

Источник:

Александр Куренной / 76.RU, Светлана Ефимова

Бывший мэр Ярославля 58-летний Евгений Урлашов снова посетил родной город. Он приехал сюда 20 апреля 2026 года и остался недоволен состоянием своего двора.

30 декабря 2025 года Евгений Урлашов вышел на свободу после 12,5 лет колонии, где отбывал наказание за взятку в 17 млн и попытку взятки в 14 млн рублей. Сейчас живет в Москве, но посещает Ярославль время от времени.

У экс-главы города осталась квартира в доме на улице Свердлова. Сюда он приехал разбирать вещи.

«Приехали встречаться с родными и друзьями. С мамой, сестрой, — рассказал 76.RU Евгений Урлашов. — Но пока что в своем дворе я увидел вот эти лужи и ямы. Там такой бугор, как трамплин. Если разогнаться, можно улететь».

После московских улиц состояние ярославских дворов может поражать | Источник: Светлана ЕфимоваПосле московских улиц состояние ярославских дворов может поражать | Источник: Светлана Ефимова

После московских улиц состояние ярославских дворов может поражать

Источник:

Светлана Ефимова

По мнению бывшего чиновника, проблемы содержания междворовых проездов должны брать на себя местные власти.

«Если бы деньги были, то власть должна брать на себя такие подолгу нерешаемые вопросы», — отметил Урлашов.

Однако если ситуация касается непосредственно двора дома, то решать её нужно самим жителям. Как минимум стоит обратиться в управляющую компанию. А при желании, устроив общее собрание жителей дома, можно получить софинансирование от властей на капитальный ремонт двора. Для этого надо подать заявку для участия в программе «Наш двор» в администрацию своего района.

Мы публиковали большое интервью с Евгением Урлашовым о жизни после колонии.

Как выглядит ваш двор? Присылайте фото с указанием адреса, выберем самые убитые и самые красивые дворы города! Отправить кадры можно на почту 76@shkulev.ru или во «Вконтакте», а также в Telegram и в MAX по номеру редакции: +7 (905) 645- 9232.

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Анна Ёлкина
главный редактор
Экс-мэр Евгений Урлашов Ярославль
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Комментарии
89
Гость
26 апреля, 12:50
Поздравляем, что вы вышли
Гость
26 апреля, 12:48
А мы жалеем, что так с вами получилось
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Гость
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