Отсидевший экс-мэр приехал в Ярославль и остался недоволен. Чем

В Ярославле у экс-мэра осталась квартира Источник: Александр Куренной / 76.RU, Светлана Ефимова

Бывший мэр Ярославля 58-летний Евгений Урлашов снова посетил родной город. Он приехал сюда 20 апреля 2026 года и остался недоволен состоянием своего двора.

30 декабря 2025 года Евгений Урлашов вышел на свободу после 12,5 лет колонии, где отбывал наказание за взятку в 17 млн и попытку взятки в 14 млн рублей. Сейчас живет в Москве, но посещает Ярославль время от времени.

У экс-главы города осталась квартира в доме на улице Свердлова. Сюда он приехал разбирать вещи.

«Приехали встречаться с родными и друзьями. С мамой, сестрой, — рассказал 76.RU Евгений Урлашов. — Но пока что в своем дворе я увидел вот эти лужи и ямы. Там такой бугор, как трамплин. Если разогнаться, можно улететь».

После московских улиц состояние ярославских дворов может поражать Источник: Светлана Ефимова

По мнению бывшего чиновника, проблемы содержания междворовых проездов должны брать на себя местные власти.

«Если бы деньги были, то власть должна брать на себя такие подолгу нерешаемые вопросы», — отметил Урлашов.

Однако если ситуация касается непосредственно двора дома, то решать её нужно самим жителям. Как минимум стоит обратиться в управляющую компанию. А при желании, устроив общее собрание жителей дома, можно получить софинансирование от властей на капитальный ремонт двора. Для этого надо подать заявку для участия в программе «Наш двор» в администрацию своего района.

Мы публиковали большое интервью с Евгением Урлашовым о жизни после колонии.