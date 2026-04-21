Отсидевший экс-мэр приехал в Ярославль и остался недоволен. Чем

Бывший мэр Ярославля 58-летний Евгений Урлашов снова посетил родной город. Он приехал сюда 20 апреля 2026 года и остался недоволен состоянием своего двора.
30 декабря 2025 года Евгений Урлашов вышел на свободу после 12,5 лет колонии, где отбывал наказание за взятку в 17 млн и попытку взятки в 14 млн рублей. Сейчас живет в Москве, но посещает Ярославль время от времени.
У экс-главы города осталась квартира в доме на улице Свердлова. Сюда он приехал разбирать вещи.
«Приехали встречаться с родными и друзьями. С мамой, сестрой, — рассказал 76.RU Евгений Урлашов. — Но пока что в своем дворе я увидел вот эти лужи и ямы. Там такой бугор, как трамплин. Если разогнаться, можно улететь».
По мнению бывшего чиновника, проблемы содержания междворовых проездов должны брать на себя местные власти.
«Если бы деньги были, то власть должна брать на себя такие подолгу нерешаемые вопросы», — отметил Урлашов.
Однако если ситуация касается непосредственно двора дома, то решать её нужно самим жителям. Как минимум стоит обратиться в управляющую компанию. А при желании, устроив общее собрание жителей дома, можно получить софинансирование от властей на капитальный ремонт двора. Для этого надо подать заявку для участия в программе «Наш двор» в администрацию своего района.
Мы публиковали большое интервью с Евгением Урлашовым о жизни после колонии.
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