Город Сотни ярославцев 1 января собрались на набережной. Что они там делали

Сотни ярославцев 1 января собрались на набережной. Что они там делали

Публикуем фото из центра города

783
В Ярославле прошел забег трезвости | Источник: «Трезвый Ярославль»В Ярославле прошел забег трезвости | Источник: «Трезвый Ярославль»

В Ярославле прошел забег трезвости

Источник:

«Трезвый Ярославль»

Днем 1 января 2026 года сотни ярославцев приняли участие в новогоднем трезвом забеге по Ярославлю. Старт был в 14:00 от памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной, 45/1. Длина маршрута составила более двух километров.

«Все участники получили памятные презенты с тематикой трезвости. Многие приходили семьями. На финише всех ждали горячие напитки, имбирные пряники», — рассказал 76.RU Алексей Горохов, председатель общественного движения «Трезвый Ярославль».

Финиш забега состоялся в парке «Подзеленье». Там участников ждали угощения и мини-подарки от организаторов забега.

В забеге приняли участие сотни ярославцев | Источник: «Трезвый Ярославль»В забеге приняли участие сотни ярославцев | Источник: «Трезвый Ярославль»
Даже Дедушка Мороз пробежал по центру города | Источник: «Трезвый Ярославль»Даже Дедушка Мороз пробежал по центру города | Источник: «Трезвый Ярославль»
Участники не забывали нарядиться к пробежке | Источник: «Трезвый Ярославль»Участники не забывали нарядиться к пробежке | Источник: «Трезвый Ярославль»
+1
Было весело | Источник: «Трезвый Ярославль»Было весело | Источник: «Трезвый Ярославль»

Трезвый забег — это новогодняя пробежка, в рамках которой жители проводят первый день года активно и без алкоголя, то есть начинают год со здоровой привычки и позитивной атмосферы. Мероприятие организует общественное движение «Трезвый Ярославль» и проводится 14-й год подряд, с 2013 года. Участие для всех бесплатное.

Вы пьете алкоголь на Новый год?

Да
Нет
Совсем чуть-чуть
Отвечу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Забег Ярославль
