Сотни ярославцев 1 января собрались на набережной. Что они там делали

Днем 1 января 2026 года сотни ярославцев приняли участие в новогоднем трезвом забеге по Ярославлю. Старт был в 14:00 от памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной, 45/1. Длина маршрута составила более двух километров.
«Все участники получили памятные презенты с тематикой трезвости. Многие приходили семьями. На финише всех ждали горячие напитки, имбирные пряники», — рассказал 76.RU Алексей Горохов, председатель общественного движения «Трезвый Ярославль».
Финиш забега состоялся в парке «Подзеленье». Там участников ждали угощения и мини-подарки от организаторов забега.
Трезвый забег — это новогодняя пробежка, в рамках которой жители проводят первый день года активно и без алкоголя, то есть начинают год со здоровой привычки и позитивной атмосферы. Мероприятие организует общественное движение «Трезвый Ярославль» и проводится 14-й год подряд, с 2013 года. Участие для всех бесплатное.
