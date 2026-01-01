Сотни ярославцев 1 января собрались на набережной. Что они там делали

Днем 1 января 2026 года сотни ярославцев приняли участие в новогоднем трезвом забеге по Ярославлю. Старт был в 14:00 от памятника Н. А. Некрасову на Волжской набережной, 45/1. Длина маршрута составила более двух километров.

Трезвый забег — это новогодняя пробежка, в рамках которой жители проводят первый день года активно и без алкоголя, то есть начинают год со здоровой привычки и позитивной атмосферы. Мероприятие организует общественное движение «Трезвый Ярославль» и проводится 14-й год подряд, с 2013 года. Участие для всех бесплатное.