«Вместе встретим твое 73-летие»: жена Александра Петрова мило поздравила его с прошедшим днем рождения

Жена актера из Переславля-Залесского Ярославской области Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием. Виктория Антонова написала пост в соцсетях и опубликовала семейные кадры с мужем и сыном. К слову, день рождения Петров отмечал 25 января.
«Позавчера я готовилась к поздравлению, а вчера была в моменте с тобой в твой день, а запечатлеть поздравление на память тут очень хочется! С днем рождения, любовь моя. Я самый счастливый человек, женщина рядом с тобой», — написала Виктория.
В тебе есть что-то космическое, неземное — то, что не подлежит словесному объяснению. Если у меня возникает какой-то вопрос, сомнение, если нужно принять решение, я всегда иду к тебе. И я не знаю, как ты это делаешь, но абсолютно каждый раз ты находишь те слова, которые я никогда и ни от кого не услышу, и они всегда такие точные и нужные. Как будто у тебя есть с кем-то связь, какая-то линия, нить, по которой к тебе поступает информация, недоступная остальным.
В посте Виктория поблагодарила мужа за его любовь и заботу.
«Твое сердце безгранично, до встречи с тобой, я не знала, что можно настолько чувствовать себя любимой и любить. Пусть волшебство всегда будет рядом с тобой. И мы вместе встретим твое 73-летие. Я люблю тебя! Всё только начинается», — отметила Виктория.
