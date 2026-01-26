«Вместе встретим твое 73-летие»: жена Александра Петрова мило поздравила его с прошедшим днем рождения

В тебе есть что-то космическое, неземное — то, что не подлежит словесному объяснению. Если у меня возникает какой-то вопрос, сомнение, если нужно принять решение, я всегда иду к тебе. И я не знаю, как ты это делаешь, но абсолютно каждый раз ты находишь те слова, которые я никогда и ни от кого не услышу, и они всегда такие точные и нужные. Как будто у тебя есть с кем-то связь, какая-то линия, нить, по которой к тебе поступает информация, недоступная остальным.