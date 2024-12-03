В детстве попала в ДТП и лишилась стопы: что известно о красотке из России, завоевавшей титул «миссис Планета»

Источник: Елена Вахрушева / Сеть городских порталов

Россиянка Татьяна Федорищева завоевала титул «миссис Планета», об этом стало известно 30 ноября. Всего в конкурсе приняли участие более 30 девушек со всего мира. Как уверяет Федорищева, победить ей помог творческий наряд. Пока все выходили в бикини и костюмах с перьями, девушка решилась на наряд в стиле XVIII века.

Такой подход удивил организаторов: они ожидали традиционный для латинских стран. В итоге Татьяна отстояла желание показать исторический костюм в финале конкурса.

— Мои хобби — это скачки рысью, а еще я фанат хоккейной команды «Витязь», — рассказала о себе девушка.

При этом у Татьяны есть одна очень яркая физическая особенность. В детстве она попала в аварию, в которой лишилась стопы. Из-за этого у нее изменилась походка, но это не мешает участию в подобных конкурсах. Татьяна Федорищева регулярно выступает на сцене в борьбе за титулы с 2021 года.

Звание «мистер Планета» выиграл 25-летний Александр Федотов, который прославился благодаря своему участию в проекте «Дом-2».

У него был очень серьезный этап подготовки: занятия в тренажерном зале и изучение языка. Как итог оба россиянина стали официальными мистер и миссис Планета.