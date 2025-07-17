Вы знаете мир как свои пять пальцев или дальше дома не бывали? Проверьте в нашем тесте по географии

Если долго смотреть на карту, можно увидеть, как осьминог начинает двигать щупальцами. Но у нас столько времени нет — давайте скорее тест проходить

Когда видишь башни Кремля, без лишних раздумий понимаешь, что перед тобой Москва. Если смотришь на Стоунхендж, понимаешь, что дело происходит где-то в Англии. Но в мире полно и других достопримечательностей, памятников, архитектурных шедевров. Кажется, мы должны прекрасно в них разбираться. Но знаете ли вы на самом деле, какая страна и какой город какими достопримечательностями гордятся?