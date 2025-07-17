Вы знаете мир как свои пять пальцев или дальше дома не бывали? Проверьте в нашем тесте по географии

Когда видишь башни Кремля, без лишних раздумий понимаешь, что перед тобой Москва. Если смотришь на Стоунхендж, понимаешь, что дело происходит где-то в Англии. Но в мире полно и других достопримечательностей, памятников, архитектурных шедевров. Кажется, мы должны прекрасно в них разбираться. Но знаете ли вы на самом деле, какая страна и какой город какими достопримечательностями гордятся?
В каком городе находится точная уменьшенная копия статуи Свободы?
Кольмар
Креведко
Медвед
Елдурман
Где находится древний город Мачу-Пикчу?
В Аргентине
В Чили
В Перу
В Бразилии
В какой стране можно встретить знаменитого «Писающего мальчика»?
В Нидерландах
В Бельгии
В Люксембурге
В Швейцарии
Какая страна всплывает в вашей голове при упоминании Колизея?
Рим
Греция
Испания
Италия
Не так давно эта пещера вошла в список ЮНЕСКО. Называется она Шульган-Таш. А где она находится?
В Казахстане
В России
В Туркменистане
В Венгрии
А в какой стране находятся известные Магдебургские ворота?
В России
В Германии
В Австрии
В Нидерландах
Этот храм строится с 1882 года, и его всё никак не могут закончить. Это знаменитая на весь мир Саграда Фамилия. Вспомните, где она находится?
Мадрид
Барселона
Гамбург
Толедо
Где находится мост Ромео и Джульетты?
В Вероне
В Венеции
В Санкт-Петербурге
В Сараево
Какое из семи Новых чудес света находится в Бразилии?
Чичен-Ица
Бар-мицва
Статуя Христа-Искупителя
Город Петра
В каком городе Индии находится знаменитый Тадж-Махал?
В Агре
В Калькутте
В Варанаси
В Джодхпуре