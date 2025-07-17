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Образование Тест Вы знаете мир как свои пять пальцев или дальше дома не бывали? Проверьте в нашем тесте по географии

Вы знаете мир как свои пять пальцев или дальше дома не бывали? Проверьте в нашем тесте по географии

В нем вам предстоит вспомнить города и страны по достопримечательности

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Если долго смотреть на карту, можно увидеть, как осьминог начинает двигать щупальцами. Но у нас столько времени нет&nbsp;— давайте скорее тест проходить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЕсли долго смотреть на карту, можно увидеть, как осьминог начинает двигать щупальцами. Но у нас столько времени нет&nbsp;— давайте скорее тест проходить | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Если долго смотреть на карту, можно увидеть, как осьминог начинает двигать щупальцами. Но у нас столько времени нет — давайте скорее тест проходить

Источник:
Артем Устюжанин / E1.RU

Когда видишь башни Кремля, без лишних раздумий понимаешь, что перед тобой Москва. Если смотришь на Стоунхендж, понимаешь, что дело происходит где-то в Англии. Но в мире полно и других достопримечательностей, памятников, архитектурных шедевров. Кажется, мы должны прекрасно в них разбираться. Но знаете ли вы на самом деле, какая страна и какой город какими достопримечательностями гордятся?

ТЕСТПройден 7 раз
1 / 10

В каком городе находится точная уменьшенная копия статуи Свободы?

  • Кольмар

  • Креведко

  • Медвед

  • Елдурман

2 / 10

Где находится древний город Мачу-Пикчу?

  • В Аргентине

  • В Чили

  • В Перу

  • В Бразилии

3 / 10

В какой стране можно встретить знаменитого «Писающего мальчика»?

  • В Нидерландах

  • В Бельгии

  • В Люксембурге

  • В Швейцарии

4 / 10

Какая страна всплывает в вашей голове при упоминании Колизея?

  • Рим

  • Греция

  • Испания

  • Италия

5 / 10

Не так давно эта пещера вошла в список ЮНЕСКО. Называется она Шульган-Таш. А где она находится?

  • В Казахстане

  • В России

  • В Туркменистане

  • В Венгрии

6 / 10

А в какой стране находятся известные Магдебургские ворота?

  • В России

  • В Германии

  • В Австрии

  • В Нидерландах

7 / 10

Этот храм строится с 1882 года, и его всё никак не могут закончить. Это знаменитая на весь мир Саграда Фамилия. Вспомните, где она находится?

  • Мадрид

  • Барселона

  • Гамбург

  • Толедо

8 / 10

Где находится мост Ромео и Джульетты?

  • В Вероне

  • В Венеции

  • В Санкт-Петербурге

  • В Сараево

9 / 10

Какое из семи Новых чудес света находится в Бразилии?

  • Чичен-Ица

  • Бар-мицва

  • Статуя Христа-Искупителя

  • Город Петра

10 / 10

В каком городе Индии находится знаменитый Тадж-Махал?

  • В Агре

  • В Калькутте

  • В Варанаси

  • В Джодхпуре

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Обучение География Развлечение Мир Земля Планета Знание Достопримечательность
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