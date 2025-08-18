НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 744мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Кто зарабатывает на разрухе в Ярославле
Частные дома среди высоток
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Расселяют аварийный дом
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Активность змей
Экономика Россиянам могут не выплатить больше половины пенсии — в чем причина

Россиянам могут не выплатить больше половины пенсии — в чем причина

Социальный фонд России в праве удержать до 70% от пенсии

743
Написать комментарий
Пенсию могут удержать за долги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПенсию могут удержать за долги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пенсию могут удержать за долги

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсии, если у получателя есть непогашенные долги. Максимальный размер таких удержаний — 50% от пенсии по обычным задолженностям и до 70% — по алиментам. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В каких случаях могут удерживать пенсию

Взыскания возможны только на законных основаниях, например: по исполнительным листам (алименты, кредиты, долги за ЖКУ), при переплатах, выявленных СФР или по решению суда, отметил Нилов. Каждый случай рассматривается индивидуально, но с 2022 года действует важное правило: после удержаний у пенсионера должно оставаться не меньше прожиточного минимума.

Сколько гарантированно останется у пенсионера

В 2025 году минимальная сумма — 19 329  рублей. «Но если в регионе должника прожиточный минимум выше общефедерального, что, например, актуально для северных регионов, неприкосновенной будет эта сумма. Например, в Мурманской области — 21 835 рублей, на Камчатке — 26 841 рубль, а на Чукотке — 39 803 рубля», — сообщил Нилов.

Чтобы сохранить эту сумму, пенсионер должен сам подать заявление в СФР. Если документ не предоставлен, удержание может быть больше.

Какие пенсии не могут удерживать за долги

Ярослав Нилов также пояснил, что не все виды пенсий можно урезать при наличии долгов. Полностью защищены от взысканий:

  • пенсии по потере кормильца (выплаты детям и иждивенцам);

  • компенсационные выплаты (например, за вред здоровью);

  • единовременные социальные выплаты.

Что делать, если пенсию удерживают незаконно

Если пенсионер не согласен с размером удержаний, он может: подать жалобу в клиентскую службу СФР— фонд обязан проверить правомерность взысканий, также можно обратиться в суд, если решение соцфонда нарушает закон.

Особый случай — переплаты пенсий. Например, если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом, и СФР продолжил выплачивать пенсию в прежнем размере. В таком случае фонд может потребовать вернуть излишне выплаченные деньги, но не более 20% от текущей пенсии.

Нилов порекомендовал пенсионерам внимательно проверять все уведомления от СФР, не затягивать с обжалованием, если решения фонда кажутся несправедливыми, и обращаться за помощью в клиентские службы СФР или к депутатам. «Важно знать свои права и уметь их защищать в рамках закона», — отметил парламентарий.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Пенсии Долги населения Сколько получают пенсионеры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление