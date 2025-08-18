Россиянам могут не выплатить больше половины пенсии — в чем причина

Пенсию могут удержать за долги Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Социальный фонд России (СФР) имеет право удерживать часть пенсии, если у получателя есть непогашенные долги. Максимальный размер таких удержаний — 50% от пенсии по обычным задолженностям и до 70% — по алиментам. Об этом РИА Новости сообщил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

В каких случаях могут удерживать пенсию

Взыскания возможны только на законных основаниях, например: по исполнительным листам (алименты, кредиты, долги за ЖКУ), при переплатах, выявленных СФР или по решению суда, отметил Нилов. Каждый случай рассматривается индивидуально, но с 2022 года действует важное правило: после удержаний у пенсионера должно оставаться не меньше прожиточного минимума.

Сколько гарантированно останется у пенсионера

В 2025 году минимальная сумма — 19 329 рублей. «Но если в регионе должника прожиточный минимум выше общефедерального, что, например, актуально для северных регионов, неприкосновенной будет эта сумма. Например, в Мурманской области — 21 835 рублей, на Камчатке — 26 841 рубль, а на Чукотке — 39 803 рубля», — сообщил Нилов.

Чтобы сохранить эту сумму, пенсионер должен сам подать заявление в СФР. Если документ не предоставлен, удержание может быть больше.

Какие пенсии не могут удерживать за долги

Ярослав Нилов также пояснил, что не все виды пенсий можно урезать при наличии долгов. Полностью защищены от взысканий:

пенсии по потере кормильца (выплаты детям и иждивенцам);

компенсационные выплаты (например, за вред здоровью);

единовременные социальные выплаты.

Что делать, если пенсию удерживают незаконно

Если пенсионер не согласен с размером удержаний, он может: подать жалобу в клиентскую службу СФР— фонд обязан проверить правомерность взысканий, также можно обратиться в суд, если решение соцфонда нарушает закон.

Особый случай — переплаты пенсий. Например, если пенсионер устроился на работу, но не сообщил об этом, и СФР продолжил выплачивать пенсию в прежнем размере. В таком случае фонд может потребовать вернуть излишне выплаченные деньги, но не более 20% от текущей пенсии.