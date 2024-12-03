Маткапитал повысят почти до миллиона, а пенсии поднимут дважды: как изменятся выплаты, цены и зарплаты в ближайшие три года

Деньги на будущий год уже распределили Источник: Роман Данилкин / 63.RU











На днях Владимир Путин подписал закон о бюджете России — в документе подробно расписаны траты федерального бюджета на ближайшие три года. По нему можно понять, сколько денег и на что потратят власти. Разберемся, на какие цели распределили средства и кто сможет рассчитывать на поддержку от государства в ближайшее время.

Как поделят бюджет

Согласно закону, который подписал Владимир Путин, доходы бюджета в следующем году составят 40,29 триллиона рублей. Потратить при этом планируют на 1,17 триллиона больше — 41,46 триллиона рублей. А значит, бюджет страны в очередной раз составлен с дефицитом. Но если последние три года нехватка средств лишь сокращалась, то в 2026 и 2027 годах дефицит вырастет более, чем в два раза — до 2,7 трлн рублей. Доходы, правда, тоже подрастут — до 43,2 трлн. Однако с приближением 2026 года власти пересмотрят бюджет еще раз, чтобы скорректировать данные.

Дефицит бюджета будет расти Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы

Пока же можно понять их планы по распределению средств в 2025–2027 годах:

на социальную политику — около 21,3 триллиона рублей;

на национальную оборону и безопасность, правоохранительную деятельность — 14 трлн рублей;

на национальную экономику — тоже 14 трлн рублей;

на исполнение публичных нормативных обязательств — 4,64 трлн рублей;

на реализацию федеральных целевых программ в открытой части — 331,1 млрд;

на межбюджетные трансферты региональным бюджетам — 3,44 триллиона рублей в 2025 году, 3,53 триллиона в 2026 и 3,59 триллиона рублей в 2027.

Что будет с пенсиями

Самая интересная часть бюджета — распределение денег на всевозможные выплаты россиянам. В бюджет заранее закладывают средства на пенсии и их индексацию. С 1 января 2025 года выплаты повысят на 7,3%. В среднем страховая пенсия по старости таким образом превысит 24 тысячи рублей, а у работающих — 20 тысяч.

Чуть позднее, в апреле, проиндексируют и социальные пенсии (их получают люди с инвалидностью и те, у кого нет стажа) — на 14,75%. То есть выплата вырастет в среднем с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек. Но итоговая прибавка для каждого пенсионера будет индивидуальной — в зависимости от размера пенсии.

Важным нововведением 2025 года будет индексация пенсий среди работающих пожилых граждан. Они впервые за девять лет получат прибавку. В дальнейшем повышение пенсий будет происходить каждый год независимо от того, работает пенсионер или нет.

Правда, схема индексаций изменится. С 2026 года выплату будут повышать в два этапа. В феврале проиндексируют всю пенсию целиком с учетом инфляции за прошедший год, а с 1 апреля вырастет только та часть, которая формируется за счет индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их еще называют пенсионными баллами. Ожидается, что в феврале 2026 года индексация составит 4,5%, в апреле — 5,5%, а в 2027 — 4% и 4,1% соответственно.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, — это показатель, от которого зависит размер пенсии. Необходимый минимум, чтобы выйти на пенсию в 2024 году составляет 28,2 балла, в 2025-м он вырастет до 30. Баллы начисляют за каждый год работы или иной деятельности, которая учитывается при расчете пенсии. Узнать, сколько их у вас, можно в Социальном фонде или через аккаунт на «Госуслугах»

Стоимость этих пенсионных баллов, от которых напрямую зависит размер страховой пенсии, тоже будет расти. Это происходит ежегодно, а с 2026 года индексацию будут проводить дважды в год: в феврале и в апреле. В 2025 году пенсионный коэффициент подорожает до 142 рублей 76 копеек, а к концу 2027 года один ИПК будет стоить 170 рублей 39 копеек.

Размер пенсии зависит от количества накопленных баллов и их стоимости Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В целом на социальную политику в 2025 году направят 6,9 трлн руб, на три года — 21,3 трлн руб. Именно столько средств уйдет на индексацию пенсий и социальных пособий, а также поддержку участников спецоперации на Украине и семей с детьми.

Что будет с маткапиталом

Семьи с детьми тоже ждут приятные сюрпризы. Согласно бюджету Фонда пенсионного и соцстрахования материнский капитал вырастет в 2025 году на 7,3% до 676 тысяч рублей. Столько денег получат за рождение первенца. В 2026 году сумма еще подрастет — до 706,8 тысяч рублей. В 2027 году молодые родители получат уже 735,1 тысячи рублей.

Материнский капитал будет расти каждый год Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Выплата за второго ребенка тоже вырастет: в 2025 году родители смогут получить 893,8 тысячи рублей, в 2026 году — 934,1 тысячи рублей, в 2027 году — 971,4 тысячи рублей. На выплату в почти один миллион рублей смогут рассчитывать только те, кто не получал деньги за рождение первого ребенка. Кому из бюджета уже заплатили за первенца, придется довольствоваться меньшим — разницей между суммой за второго и первого ребенка.

Что будет с зарплатами

Работающие россияне тоже должны стать богаче, по крайней мере это следует из прогноза социально-экономического развития на ближайшие три года.

Номинальные заработные платы в 2025–2027 годах будут увеличиваться на 10,6% в год. По данным Росстата, этот показатель сейчас находится на уровне 83 891 рубль.

При этом рост реальной заработной платы будет меньше. Если номинальная зарплата — это сухая сумма, то этот показатель оценивает покупательскую способность этой суммы. То есть корректируется с учетом роста цен. Базовый прогноз предполагает рост реальных зарплат в 2025 году на 7%, в 2026 — на 5,7%, в 2027 — на 4,1%.

Номинальная заработная плата считается делением всего фонда начисленной зарплаты на среднее число работников.

Реальная заработная плата характеризует покупательную способность с учетом цен, для ее расчета индекс номинальной начисленной заработной платы делят на индекс потребительских цен за тот же период.

В доходы россиян включены не только их зарплаты, но также пенсии и всевозможные пособия Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Минимальные зарплаты тоже станут больше. В 2025 году МРОТ вырастет до 22 440 рублей (сейчас он составляет 19 242 рубля), а к 2030 году показатель должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

Что будет с расходами

Найдется и куда потратить эти деньги. В прогнозе, представленном правительством, прогнозируется, что несмотря на высокий уровень инфляции 2024 года, в следующем году рост цен удастся сдержать и приблизиться к цели в 4%. Правда достигнуть ее получится только годом позднее — в 2026 году.

Центробанк уже не первый год ставит цель по годовой инфляции 4%, но пока добиться ее не получается Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В прогнозе также упоминается ежегодное повышение тарифов на коммуналку. Их индексацию устанавливают каждый год и связывают с прогнозируемой инфляцией. Точные цифры должно утверждать правительство отдельным постановлением, оно обычно делает это в ноябре, а сами тарифы растут в июле.

Точные цифры индексации тарифов на коммуналку установит правительство Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











В 2025 году индексация совокупного платежа за услуги ЖКХ будет на уровне 11,9%, в 2026 году — 5,4%, в 2027 году — 4,8%.

Что будет с рублем

Еще одним интересным аспектом в прогнозе является курс валют. В прогнозе он представлен только соотношением рубля и доллара.

— На среднесрочном горизонте в прогноз заложено постепенное ослабление российской валюты в соответствии с инфляционным дифференциалом, что будет способствовать сохранению стабильного реального эффективного курса рубля, — говорится в документе.

По всем прогнозам в 2027 году доллар будет стоить дороже ста рублей Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Правда, американская валюта уже сейчас перевалила за 100 рублей. Официальный курс доллара на 3 декабря — 107,1758.

Важные статьи расходов

Значительная часть бюджета направлена на обеспечение оборонной безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции, подчеркнули в Минфине. Национальная оборона — самая объемная статья бюджета, но и самая закрытая. Порядка 85% оборонного бюджета засекречено. Известно, что деньги направят на оснащение вооруженных сил, выплату денежного довольствия, поддержку предприятий ОПК. Больше всего из открытой части средств пройдет на выплаты персоналу — 1,3 трлн рублей.

Важным направлением считается достижение технологического суверенитета России. На эти цели предусмотрено на три года 6,1 трлн рублей. Это в два раза больше, чем за предыдущие шесть лет. Всего на нацпроекты планируют потратить 40 трлн рублей до 2030 года.

Финансирование науки и высшего образования в 2025 году вырастет до 1,5 трлн рублей. Из них на науку — 658,5 млрд рублей, на образование — 780,9 млрд рублей.