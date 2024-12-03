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Экономика Профессор назвал четыре основных правила обращения с деньгами во время галопирующей инфляции

Профессор назвал четыре основных правила обращения с деньгами во время галопирующей инфляции

Игорь Бельских также предсказал, сколько продлится обесценивание денег в стране и чем это закончится

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4 комментария

Казалось бы, толстая пачка денег с каждым днем становится всё дешевле

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В России стремительно растут цены практически на всё — от сливочного масла, рыбы и красной икры до бензина, женского белья и банальной репы. Курс валют вгоняет в панику, заставляя предполагать, что стремительно дешевеют только зарплаты и рубль. Но по мнению профессора, доктора экономических наук Игоря Бельских, этот период можно пережить с минимальными потерями, если соблюдать немногочисленные сформулированные им в телеграм-канале «Ваш карман&Тренды рынка» четыре правила обращения с собственными деньгами.

— Вчера вышли данные по недельной официальной инфляции, и они плохие. В пересчете на год, если так будет и дальше, инфляция станет галопирующей, — рассуждает профессор Бельских. — А дальше уже будет гиперинфляция, если пользоваться общепринятой терминологией. Надеюсь, до этого не дойдем.

Учитывая сложившуюся ситуацию с рублем, профессор Бельских сформулировал четыре основных правила, которых стоит придерживаться тем, у кого еще есть деньги:

— Не держите на карточных текущих счетах и в кармане крупных и мелких сумм наличностью. Всегда старайтесь максимально вложить деньги во все доступные инструменты денежного рынка: краткосрочные депозиты, денежные фонды и так далее.

— Отложите крупные покупки до лучших времен. Перекосы в текущих ценах приведут вас к неудачным вложениям.

— Не берите кредиты по заоблачным ставкам. Инфляционные процессы могут остановить за день, а обслуживать взятый кредит вы будете и дальше.

— Инвестируя любые деньги, планируйте только гарантированный высокий доход на уровне ставки Центробанка. Не верьте говорунам и экспертам, обещающим золотые горы по отдельным инструментам.

<p>Игорь Бельских</p><p>Игорь Бельских</p>

Не дарите свои ресурсы рынку дешево. Не будьте простаками.

Дал свой прогноз профессор Бельских и по предполагаемым срокам завершения столь сильного обесценивания денег в стране.

— Когда всё закончится? Мировой и российский опыт показывает, что период высокой инфляции — как галопирующей, так и гиперинфляции — идет два года, — говорит профессор. — Потом наступает разрушение денежного рынка, разрыв хозяйственных связей, увеличение бартерных (товар на товар) операций и полная «валютизация» (замена девальвированных денег альтернативными вариантами). Таков финал гиперинфляции. Ждет ли нас это? При условии сохранения текущих трендов и сохранения крепкой власти Банка России — нет, не ждет. Но риски высокой инфляции невероятны. Придерживайтесь простых правил, и для вашего кармана всё будет оптимально.

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Деньги Инфляция Сбережения
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Комментарии
4
Гость
1 час
Советует отдать все деньги банкам. А потом их заморозят. А дальше их обесценит гиперинфляция. Проходили уже. Лучше уж пока деньги ещё чего то стоят - потратить их на что нибудь полезное.
MORFIN
1 час
короче --покупайте юани.............
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