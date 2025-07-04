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Экология Проблема Жила в США, вторглась с Украины: в реках России размножилась чужеродная рыба

Жила в США, вторглась с Украины: в реках России размножилась чужеродная рыба

Ученые рассказали, чем она опасна

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2 комментария
Солнечный окунь&nbsp;— небольшая хищная рыба | Источник: пресс-служба ЮНЦ РАН Солнечный окунь&nbsp;— небольшая хищная рыба | Источник: пресс-служба ЮНЦ РАН

Солнечный окунь — небольшая хищная рыба

Источник:

пресс-служба ЮНЦ РАН

В реке Северский Донец и в Нижнем Доне растет численность солнечного окуня. Об этом 161.RU сообщили в АзНИИРХ. Это чужеродный для Ростовской области вид рыбы, который угрожает местной ихтиофауне.

Солнечный окунь — это мелкая хищная рыба. С одной стороны, она составляет пищевую конкуренцию местным видам, а с другой — может поедать их молодь. И за последние три года солнечного окуня в реках Северский Донец и Нижний Дон стало существенно больше.

АзНИИРХ — Азово-Черноморский филиал Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Солнечного окуня в принципе не должно быть в Ростовской области — это так называемый вид-вселенец. Его ареал обитания — водоемы Северной Америки. В Европу солнечного окуня привезли аквариумисты. Но, как это обычно бывает, затем рыба оказалась в водоемах.

Солнечный окунь (солнечная рыба, солнечник, царек) — популярная аквариумная рыба. Может достигать длины от 15 до 30 сантиметров. Естественный ареал солнечного окуня — Северная Америка от Северной Дакоты до Нью-Джерси и от Гудзонова залива до Южной Каролины. Питается пиявками, ракообразными, насекомыми и их личинками, а также мальками рыб, чем может вредить рыбному хозяйству.

«Постепенно вид расселился по водоемам Европы и со временем проник на территорию Украины. К нам этот вид рыбы проник с территории Украины по реке Северский Донец», — сообщили в АзНИИРХ.

Это не первый вид-вселенец, обнаруженный учеными АзНИИРХ за последние годы в водоемах Ростовской области. Так, в 2019 году сообщали об обнаружении в устье Маныча моллюска Corbicula sp. Его естественным местом обитания является Азия. В регион, судя по всему, он проник на днищах грузовых кораблей. Этот вид моллюсков включили в сотню наиболее опасных инвазивных (завозных) видов Европы. К примеру, из-за быстрого размножения они могут мешать работе водозаборов.

Ранее мы также показывали редкую рыбку щиповку, которую впервые за 20 лет выловили в Волге.

ПО ТЕМЕ
Сергей ДеркачевСергей Деркачев
Сергей Деркачев
Старший корреспондент
АзНИИРХ Солнечный окунь Рыба Рыбалка
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Комментарии
2
Гость
1 час
боевых комаров победили, теперь боевые рыбки. Что за напасть.
Гость
37 минут
оболванивание населения продолжается
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