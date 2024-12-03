«Я и был таким»: Сергей Жуков рассказал, как выбрал актера на роль самого себя в фильме «Руки Вверх!»

Илья Русь, Сергей Жуков и Влад Прохоров на съемках фильма «Руки Вверх!» Источник: Кinopoisk.ru











Сергей Жуков приехал в Пермь, чтобы официально открыть свой бар «Руки Вверх!», и встретился с пермяками. На встречу пришел и Влад Прохоров — актер из Перми, сыгравший молодого Жукова в только что вышедшем фильме «Руки Вверх!» (18+).

Трейлер фильма «Руки Вверх!» Источник: Киноафиша Трейлеры

Фильм сейчас идет в кино и вышел в онлайне. В нем рассказывается о том, как появилась группа «Руки Вверх!» и о творческом пути Сергея Жукова. Сам музыкант выступил в качестве продюсера фильма и участвовал в отборе артистов.

На роль самого Жукова пробовалось много артистов, внешне похожих на музыканта, но свой выбор Сергей остановил именно на актере из Перми, который, казалось бы, имеет мало общего с ним самим.

— Как только зашел Влад и заговорил, я сразу понял, что я и был таким, как он: мы совпали по энергетике, — объяснил нашим коллегам из 59.RU сам Сергей.

Съемочная группа фильма Источник: Кinopoisk.ru











Влад Прохоров родился в Перми, ему 26 лет. Он окончил школу-студию МХАТ и уже сыграл в сериале пермяка Ямура Гильмутлинова «Исправление и наказание» (18+) с Анной Михалковой, а также в фильмах «Закрыть гештальт» (16+) и «Мафия — дело семейное» (16+). Кроме этого, Влад занимается музыкой и пишет песни.

В сериале «Исправление и наказание» Влад Прохоров сыграл брата главной героини Источник: телеканал ТНТ











— У нас очень много общего, — поделился с 59.RU Сергей Жуков. — Разные только цифры в возрасте. Хотя порой я думаю, что Влад — не легкомысленный мальчишка. Поверьте, с ним есть о чем и поговорить, и поспорить.

Сергей Жуков признался, что брал Влада с собой даже на гастроли. Хотел, чтобы молодой человек окунулся в жизнь музыканта и атмосферу концертов.

— Чтобы увидел это изнутри, — продолжает артист. — И каждый раз он был в разных ролях. В первый раз он стоял прямо на танцполе со зрителями, скакал и пел. Во второй раз встал за сцену и видел, как работают технические службы. В третий — выходил на сцену, а в четвертый — стоял у звукорежиссера за пультом. И вот потом, наверное, эта картинка собралась, понимаете? Поэтому я и говорю, что Влад — человек уже с большим опытом.

Сам Влад на встрече был немногословен и признался, что 29 ноября вышла его песня «Пришельцы». Ее можно услышать на всех музыкальных платформах.