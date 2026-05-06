Жареный крокодил и суп с глазами тунца. Что посмотреть во Вьетнаме и сколько это стоит — честный отзыв

В колонке — обзор популярных курортов, актуальные цены и гид по местной кухне Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Погода — жаркая, пляжи — бескрайние, еда — вкусная и дешевая. А еще сочные пейзажи, захватывающие дух достопримечательности и высокий сервис при низких ценах. Всё это журналистка 63.RU Ира Ремизова нашла во Вьетнаме, побывав за одну поездку сразу на нескольких курортах. Обо всех их особенностях и причудах — в рассказе от первого лица.

Для Иры поездка во Вьетнам была первой Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Первое большое преимущество Вьетнама для наших туристов — то, каким разным он может быть. Хотите ленивый отдых на пляже по принципу «всё включено» — пожалуйста. Испытываете острую необходимость в тусовках и шопинге — на здоровье. Мечтаете о тихой роскоши и уединении — получите, распишитесь.

Мне повезло испытать на себе все эти возможности в недельном туре. Семь дней уложились в семь небольших глав про местных жителей, локальную еду и цены, а главное — города, в которых посчастливилось побывать.

Дети в пионерских галстуках и взрослые в нонлах

От российского серого межсезонья до вьетнамского знойного лета меня отделял перелет во Внуково, а оттуда — в Камрань. Путь неблизкий и небыстрый, но предвкушение недели у моря в жарких +30 °С скрашивает часы ожидания и в небе, и на очереди на паспортный контроль. Удивляться числу туристов в аэропорту не приходится: Вьетнам сейчас пользуется бешеной популярностью у россиян.

Выхожу на променад у аэропорта — и глаз выхватывает картинку, которая навсегда останется первым большим воспоминанием о Вьетнаме: красные коммунистические флаги и бурная зелень вокруг Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

По данным сайтов-агрегаторов, на момент подготовки материала наиболее доступный перелет из Москвы в Камрань с самостоятельной пересадкой стоит от 29 тыс. рублей. Время в пути — свыше 30 часов. Самый удобный — с багажом и почти 11 часами в пути — от 35 тыс. рублей.

Некоторое впечатление о стране, ее жителях и быте можно составить даже за короткое время в пути до отеля. Первое, что удивляет, — то, как устроено дорожное движение. Машин здесь немного, потому что на них во Вьетнаме очень высокий налог: итоговая стоимость транспортного средства может быть в 2–3 раза выше начальной.

Основной способ передвижения — байки. Вьетнамцы выкручивают их возможности на максимум. Здесь норма ехать на байке всей семьей с младенцем в кенгурятнике или перевозить с его помощью, скажем, холодильник.

Машин во Вьетнаме немного Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Зато байк есть почти в каждой семье Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Правила дорожного движения, конечно, есть, но весьма условные. Не ждите, что кто-то пропустит вас, пешего, на зебре — просто начинайте переходить дорогу, многозначительно подняв вверх руку. Впрочем, байкеры, с большой долей вероятности, всё равно не остановятся, а просто объедут вас. Так лавировать в потоке позволяет строгий скоростной режим — город движется примерно на 35 км/ч. А еще, если вам показалось, что за рулем байка ребенок, то вам не показалось. Права здесь выдают с 12 лет, так что по улицам разъезжают подростки в пионерских галстуках.

Кстати о пионерских галстуках и красных флагах. Партийная символика во Вьетнаме органично сосуществует с символами буддизма и культом предков. Легендарные пагоды и статуи Будды есть буквально в каждом городе, а свой маленький алтарь с благовониями — даже в самом простеньком придорожном кафе.

К бюсту Хо Ши Мина подносят благовония Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Алтарь памяти предков Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Сами вьетнамцы очень доброжелательные и вежливые, по крайней мере, те, кто занят в сфере обслуживания. Разговаривают очень тихо и деликатно, не выставляют напоказ личные отношения. Хотя, узнав, что турист из России, могут проявить темперамент громогласным: «I love you, Russia!»

Зарабатывают местные в среднем 400–600 $ в месяц: доход в 1000 $ здесь считается уже высоким. А потому быт у них часто довольно простой. И всё же кое в чем вьетнамцы могут показаться нам весьма расточительными: они совершенно не пользуются окружающими их благами в виде вечного лета. Большинство не умеет плавать, а обнаружить загорающего на пляже вьетнамца — что-то из области фантастики. Даже в самое пекло они носят закрывающую с ног до головы одежду, могут утеплиться вторым слоем вроде дутой жилетки или ветровки, а завершить образ — традиционной шляпой.

Традиционная шляпа — нонла — укрывает от солнца Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Еще есть ощущение, что вьетнамцы никуда особо не спешат. Особенно в жаркое послеобеденное время — не удивляйтесь, застав их спящими даже на рабочем месте.

Эту милую женщину мы застали в разгар тихого часа Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Легенда о фее и драконе, или С чего начался Вьетнам

Первой остановкой в путешествии стал Туихоа. К нему стоит присмотреться тем, кто хочет во Вьетнам и предпочитает места, которые еще не облюбовали соотечественники. Городской курорт до недавнего времени привлекал в основном местных жителей, которые приезжали отдохнуть на выходных. Но сейчас туристическая инфраструктура стала богаче и разнообразнее. Иностранные гости потянулись сюда после открытия пятизвездочного отеля TUI BLUE Tuy hoa 5*. Тут в распоряжении у туристов классный спа-центр с парными и массажем, бассейн, рестораны, а еще собственная пивоварня.

Стоимость проживания в отеле начинается примерно от 4000 рублей за ночь в зависимости от номера Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Номер категории «Двухместный клубный deluxe» Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Туихоа в моем восприятии стал местечком тихой роскоши: сюда едут за отдыхом в концепции wellness, уединением от суеты и тусовок, элитарными видами спорта — здесь популярен парк-гольф и пиклбол. Но в чем заключается главная роскошь города, я осознала, оказавшись на площади башни Нгинь Фонг. С нее открывается непередаваемый вид: лазурное море, километры пляжа с чистым песком — и никого.

Просто взгляните на этот простор для туристов Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Но и сама башня производит впечатление: она отражает красивую легенду о происхождении народностей Вьетнама. Согласно поверью, бессмертная горная фея Ау Ко и морской дракон Лак Лонг Куан — их символизируют две стелы высотой 28 и 34 метра — полюбили друг друга. А вскоре у них родилось сто детей — к ним отсылают 100 колонн монумента. Но когда фея заскучала по дому, она забрала 50 детей с собой в горы, а другие 50 — последовали за отцом к морю.

В пространстве между стелами слышно, как поет ветер Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Нгинь Фонг считается самым современным символом Вьетнама. Но в самом Туихоа много интересных достопримечательностей, которые стоит посетить. Например, древняя Чамская башня или мемориал памяти погибшим на войне. Меня больше всего впечатлила статуя богини Куан Ам на территории пагоды Тхань Лыонг: загадочная Леди Будда показывает голову и ладонь над поверхностью пруда с лотосами.

По местной легенде, скульптуру случайно нашли в море местные рыбаки. Поверить в это сложно, но звучит красиво, под стать самой статуе Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

В поисках бальзама «Звездочка» и сгущенки в тюбиках

Следующим пунктом назначения стал Нячанг — пожалуй, главная после острова Фукуок точка притяжения российских туристов во Вьетнаме. По настроению — полный антипод размеренного и безмятежного Туихоа. Тут царит атмосфера типичного городского курорта, особенно ближе к ночи: подсвеченные вывески ресторанов, яркие фасады торговых центров и музыка ночных клубов.

Местный торговый центр Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Входная группа ресторанчика в Нячанге Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Кстати, темнеет здесь довольно рано: пляжи сворачивают работу до 18:00, когда наступает закат. Так что впереди у туристов остается длинный вечер для развлечений. Моим стал шопинг. Больше всего интересовали аутентичные базары. Центральный рынок Нячанга носит забавное название Cho Dam и радует туристов изобилием сувениров, локальных продуктов и всяких диковинок.

Фруктовый развал Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Чучела рыбок в качестве сувенира Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Именно отсюда я привезла львиную долю гостинцев: панамы, магнитики, легендарный бальзам «Звездочка». За него я даже поторговалась с продавцом и получила скидку. А вот продавец фруктов по соседству, у которого покупала манго, сам срезал цену и в подарок положил три плода маракуйи — просто потому что ему было приятно поболтать на русском, который он немного знает.

Мой улов на местном рынке Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

За шопингом более высокого класса — в местные моллы. В туристическом центре города практически рядом находятся два огромных ТЦ, где продаются и всемирно известные бренды, и кое-что из массмаркета. Но честно побродив между рядами с кроссовками Nike и Adidas, я отправилась в гипермаркет за кофе, конфетами из местных фруктов и сгущенкой, которую выпускают в тюбиках. Уж очень мне хотелось увезти домой побольше подарков для близких.

Отели располагаются в двух шагах от моря, ТЦ и ресторанов в центре Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Хорошо, что с полными покупок сумками идти далеко не приходилось. ТUI BLUE Nha Na trang 5* — отель, в котором я жила в Нячанге, — располагался совсем недалеко и от ТЦ, и от рынка, и от собственного пляжа с лежаками и зонтиками.

Номер «Гранд Делюкс» с видом на море стоит примерно 8500 рублей в сутки Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Когда лень идти на море, можно освежиться в бассейне — он находится по соседству с одним из ресторанов отеля, где по выходным выступает очень задорная кавер-группа. Меня очень порадовало их исполнение «Миллиона алых роз» на русском. Спойлер: букву «з» вьетнамцы произносят как «ж».

В некоторых номерах есть кухня Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Но туристы отдают предпочтение ресторану Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Спуск в «ад» и райский остров

Помимо посещения достопримечательностей в городах проживания, у меня были запланированы две большие экскурсии. Первая — на Fun Island, куда туристов из Нячанга доставляют на лодке. Там ловишь себя на мысли: «Я что, в рекламе Баунти?» Чистый белый песок, пальмы с плодами, а море — бирюзовое, прозрачное, ласковое. Это маленький филиал «ол инклюзива»: в распоряжении гостей безлимитный бар, а на обед — роскошный шведский стол, который ломится от свежих морепродуктов и разнообразия экзотических фруктов.

На острове идеальный пляж Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Здесь можно позагорать и вдоволь накупаться в теплой воде, взять напрокат маску для ныряний и даже порыбачить. Если отдыхаете с детьми — аниматоры займут их квестами и пенной дискотекой. Именно в этой поездке были получены 90% моего загара. Но окружающие то и дело советовали спрятаться в тень: мол, «вьетнамское солнце беспощадно, наносим слой SPF потолще и не снимаем панаму». Но то ли мне повезло, то ли закалка волжским вайбом с +35 °С летом сделала свое дело, но ни обгореть, ни получить тепловой удар мне не удалось.

От жары рекомендуют спасаться кокосом Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Морепродукты можно самим пожарить на горелке Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Вторая большая экскурсия — поездка в горный город Далат. Это такой вьетнамский Санкт-Петербург в моем восприятии. Тут более прохладная и непредсказуемая погода и архитектура, способная удивить. Например, прославившийся на весь мир Crazy House — диковинный отель, который придумала дочь второго президента страны, мадам Нга.

Мадам Нга, или мадам Наташа, как она просит называть себя русских туристов, много лет прожила в СССР, где училась на архитектора и гоняла по Москве на вазовской «семерке». Вернувшись на родину, преподавала дизайн в университете и работала по профессии. Проект дома со сложной архитектурой стал не только воплощением ее амбиций и фантазий, но и призывом обратить внимание на флору и фауну Вьетнама, которая заметно пострадала во второй половине ХХ века: здания отеля выполнены в виде зверей и морских обитателей.

Здания отеля выполнены в виде животных Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Crazy House открыт не только для экскурсий, но и, как положено отелю, принимает постояльцев. Правда, я бы заселиться сюда не рискнула: замысловатый дизайн обернулся низкими потолками и узенькими винтовыми лестницами, пространство будто давит, а от числа туристов кружится голова.

Это письмо мадам Нга написала сама Источник: Ирина Ремизова / 63.RU А так выглядит ее эскиз отеля Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Осознанно пощекотать нервы можно в местных парках аттракционов. В «Долине любви» я с трясущимися коленками, но всё же прошла по стеклянному мосту: конструкция длиной в 325 метров возвышается над природным ландшафтом на 100 метров и специально издает трескающиеся звуки, чтобы добавить пешеходам адреналина. А в «Датанле» с ветерком спустилась по джунглям к одноименному водопаду на электросанях.

Даже путешествия по городу позволяют туристам любоваться местной природой — так выглядит водопад Датанла Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Также в Далате расположена известная стеклянная пагода Линь Фуок. Большой буддийский комплекс целиком и полностью построили из обломков посуды и керамики, собранных по всей стране. Здесь находится колокол желаний: трижды ударив в него, туристы могут попросить всё что угодно, кроме материального.

Пагоду из осколков строили три года Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Желающим очистить карму — добро пожаловать в «Ад». Говорят, она обнуляется, если спуститься в эту инсталляцию и пройти ее до конца: правдоподобные скульптуры грешников и демонов демонстрируют, что ждет после смерти тех, кто не отличался хорошими делами при жизни. По ощущениям — тревожненько, и хочется поскорее вернуться наверх.

Карма почищена после встречи с этой парой Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Вьетнамский all inclusive по турецким правилам

Я честно понимаю любителей отдыха в Турции по системе «всё включено» и абсолютно честно отношу себя к поклонникам ленивого туризма. Когда можно просто сколько угодно лежать, вкусно есть и ни о чем не заботиться хотя бы несколько дней в году. За всеми этими удовольствиями я отправилась в Камрань — райскую обитель «ол инклюзива» во Вьетнаме.

Вид из окна номера на территорию отеля Источник: Ирина Ремизова / 63.RU И на соседний отель Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Белоснежные здания отелей пролегли цепочкой по всему побережью. Самый свежий из них — FUN&SUN SENSES Lugano Resort, открывшийся буквально в начале марта. Но не только это выделяет его среди остальных гостиниц 5* в Камрани. Тут подкупает концепция: туристов окружают заботой, которая знакомит с Вьетнамом через ощущения. В номера приносят аромалампы — для погружения в местную культуру через ароматы; фоном можно включить подборку национальной музыки — так задействуем слух; осязание пробуждаем через меню подушек и натуральные ткани. Про вкус и расписывать долго не буду: шведский стол три раза в день — во всём изобилии.

Пляж отеля FUN&SUN SENSES Lugano Resort Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Номер в отеле Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Пляж в Камрани тоже впечатляет чистотой и простором. Но некоторые всё же предпочитают бассейн. Ладно, у него перед морем есть преимущество: горки, как в аквапарке. Как мы помним, вечереет на побережье очень рано, но заскучать отдыхающим не дают: анимация, мини-диско, живая музыка. В общем, всё, как вы наверняка любите.

Отдыхающие могут арендовать кабану Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Или подремать на свежем воздухе в гамаке Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Соленый кофе, жареный крокодил и борщ с оливье

Переходим к самому вкусному! Говорят, что вьетнамская кухня не слишком богата на какие-то культовые блюда, известные по всему миру. Считаю, этот незначительный недостаток с лихвой компенсирует один только суп фо бо — в маленьких забегаловках и в роскошных отелях он льется рекой. Всегда немного разный, но везде вкусный.

Еще один суп, который удалось попробовать во Вьетнаме, — наверное, самое экзотическое блюдо на моем опыте. Его главный ингредиент — глаза тунца. Вообще, эта рыба в местной кухне — основа основ, в дело идет всё от головы до хвоста. По уровню экзотичности к супу с глазами подбирается жареный крокодил — обычно его сравнивают с кальмаром за плотность мяса, а мне больше напомнил курицу.

Фо бо подают к столу полностью готовым Источник: Ирина Ремизова / 63.RU А суп с глазами доваривается после подачи Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Второй столп вьетнамской кухни — спринг-роллы. Их тоже подают везде и всюду, начиняя креветками, салатом и рисовой лапшой. Кстати, блюдо вполне поддается освоению: в Нячанге удалось посетить кулинарный мастер-класс шеф-повара отеля и приготовить спринг-роллы своими руками — результат оказался очень даже съедобным. Но мне больше понравился вьетнамский омлет с начинкой из овощей, ростков и морепродуктов — его нужно есть палочками, макая в жидкий кисло-сладкий соус.

Собственноручно приготовленные спринг-роллы Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Омлет с начинкой Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Конечно, нельзя было не попробовать свежие морепродукты во всём многообразии: креветки, кальмары, гребешки. Но куда больше удивило то, что во Вьетнаме очень популярен осетр — его специально выращивают на фермах и готовят очень вкусно.

Что касается напитков, то меня совершенно покорил соленый кофе: холодный напиток на основе черного кофе, сливок со льдом и щепоткой соли. Наверное, ни один другой вьетнамский деликатес я не выбирала так часто. Разве что фрукты, которыми щедро кормят туристов, ставя в номере к заезду целые вазы с манго, мини-бананами, питахайей и мандаринами.

Блюда из тунца подают всегда и везде Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Но ему на пятки наступает осетр Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Так можно позавтракать на шведском столе Источник: Ирина Ремизова / 63.RU А это аналог крошки-картошки из батата Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

При этом питание в отелях адаптировано для гостей из России. Рядом с экзотичными блюдами есть и борщ, и картофельное пюре. Я даже с интересом попробовала местный оливье, но он оказался без яиц и мяса, так что от всей души посоветовать не могу.

Скромные будни русских «миллионеров»

Стать миллионером во Вьетнаме — дело пары минут. Достаточно иметь буквально 100 долларов и заглянуть с ними в ближайший обменник. Там зеленая купюра превратится в веер на сумму примерно в 2,6 млн вьетнамских донгов.

Вжух — и ты донговый миллионер Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Этих денег мне хватило на покупку сувениров и мелкие расходы, включая ужин в аутентичном ресторанчике Нячанга. Два полноценных блюда и порция местного пива объемом 0,33 обошлись в 219 тысяч донгов, или примерно 660 рублей. В Самаре за похожий набор пришлось бы выложить 1500–2000 рублей, не меньше.

Огромная порция тунца — 145 000 донгов Источник: Ирина Ремизова / 63.RU Баночка напитка — 19 000 донгов Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Еще пачка сувениров из супермаркета Lotte Источник: Ирина Ремизова / 63.RU И чек по итогу покупки Источник: Ирина Ремизова / 63.RU

Вообще цены здесь правда очень низкие. К примеру, бутылочка питьевой воды в мини-магазине обойдется в 7000 донгов — это около 21 рубля. Порция кофе в городском кафе — в 40 000 донгов, или 120 рублей. А стильную панаму на рынке получится приобрести всего за 100 000 донгов — 300 рублей по-нашему.