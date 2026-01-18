Экономика оказалась под угрозой, а мессенджеры на грани исчезновения: что произошло на этой неделе

Поездки на поездах станут дороже Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Массовая смерть младенцев в роддоме Новокузнецка

В родильном доме № 1 Новокузнецка (Кемеровская область) в период новогодних праздников скончались не менее девяти новорожденных. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Сейчас Новокузнецкий роддом № 1 перестал принимать пациенток, из-за чего на весь город осталось только одно подобное учреждение и перинатальный центр.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что отстранил главврача Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

Позднее по уголовному делу о гибели младенцев задержали руководителей роддома, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Под следствием оказались главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы № 1. Их заподозрили в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Российскую экономику ждут темные времена

Российская экономика продолжает сокращаться, а роста в ближайшем будущем не предвидится. С таким неутешительным прогнозом на 2026 год выступил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«За прошлый год демография предприятий довольно сильно выросла в отрицательную сторону — закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал депутат в разговоре с RTVI.

Основной причиной стагнации Арефьев называет отсутствие задела для роста, созданного в 2025 году. Он оценивает официальные данные о росте ВВП как «явно натянутые» и прогнозирует дальнейший рост инфляции на фоне отсутствия собственного производства. Депутат допустил, что в наступившем году может произойти рецессия, потому что 2025 год «оставил нам довольно плохое наследие».

Умер актер Игорь Золотовицкий

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65-м году жизни. Он боролся с онкологией.

Могила Игоря Золотовицкого Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Золотовицкий преподавал в Школе-студии с 1989 года, воспитал несколько поколений известных актеров. Затем он возглавил вуз в 2013 году.

Его можно помнить по ролям в сериалах «Неодинокие», «Фарфоровая свадьба», «Улица Шекспира» и фильмах «Заяц над бездной», «Быстрее, чем кролики», а также многим другим проектам.

Гробы выносят под аплодисменты Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

На основной сцене МХТ имени Чехова прошла церемония прощания с актером. Игоря Золотовицкого отпевали в храме Софии Премудрости Божией возле Кремля. Из театра гроб с его телом выносили под аплодисменты. Похоронили актера на Троекуровском кладбище. О том, как прошлое прощание, можно почитать в материале.

Трамп усилил давление на Европу, чтобы заполучить Гренландию

Президент США Дональд Трамп ввел новые таможенные пошлины на товары из восьми европейских стран. Это решение он связал с отказом их правительств поддержать американские претензии на Гренландию, что вызвало резкую критику и угрозы ответных мер по обе стороны Атлантики.

В своем посте в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что 1 февраля 2026 года все эти страны: Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары. Он уточнил, что с 1 июня ставка вырастет до 25%. Эти меры, по словам президента США, будут действовать «до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полном и окончательном приобретении Гренландии».

Он обосновывает свое желание заполучить остров интересами национальной безопасности, утверждая, что в регионе активно действуют российские и китайские подводные лодки, а местная оборона ничтожна.

Решение Трампа о пошлинах вызвало немедленную и резкую реакцию в европейских столицах. Для них оно стало сюрпризом. Страны готовятся к ответным мерам. О редакции мирового сообщества можно почитать в отдельном материале.

Как изменится порядок приема в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ внесло ряд корректировок в порядок поступления в университеты, который начнет действовать с будущей приемной кампании. Изменения затронут абитуриентов, поступающих по целевому набору, выпускников колледжей и техникумов, а также коснутся способов подачи документов и перераспределения бюджетных мест.

Ключевые изменения:

Целевой прием станет более конкретным: каждое место будет жестко закреплено за определенным работодателем с указанием программы и формы обучения. Выпускники колледжей и техникумов смогут поступать по внутренним экзаменам вуза только на смежные специальности. При смене профиля потребуются результаты ЕГЭ. Подача документов через собственные системы вузов упраздняется. Основными способами остаются портал «Госуслуги», личный визит или почта. Граждане России, сдававшие экзамены в Белоруссии, теперь могут использовать эти результаты для поступления в РФ.

Россиянин устроил двойное убийство на Гоа

Россиянина Алексея Леонова задержали в Гоа по подозрению в убийстве двух соотечественниц. Об этом сообщает индийское издание The Times of India.

По информации газеты, 37-летнего Леонова задержала полиция после обнаружения тела его сожительницы Елены Кастановой. Ее нашли в съемном жилье в Арамболе в ночь на четверг с ножевыми ранениями, признаками борьбы и со связанными за спиной руками. В ходе расследования этого убийства выяснилось, что еще одной жертвой стала общая знакомая Леонова и Кастановой — Элина Ванеева, убитая в период 14–15 января.

Согласно полицейским отчетам, между Леоновым и Кастановой перед убийством произошла ссора. Соседка и подруга пары рассказала полиции, что слышала крики Кастановой, но, придя в их комнату, увидела, как Леонов выпрыгнул с балкона первого этажа и скрылся.

По одной из версий, Леонов увидел, как девушка пишет сообщения своему гражданскому мужу, проживающему в Крыму, и устроил ей сцену ревности, передает Telegram-канал SHOT. Сразу после убийства он спустился в кафе, а затем вернулся в квартиру, переоделся в леопардовые лосины и лег рядом с телом. По данным SHOT, на допросе мужчина заявил об убийстве пяти девушек. Подробнее о происшествии и том, что грозит россиянину, рассказали по ссылке.

Пять выплат, которые не назначат пенсионерами автоматически

Многие социальные выплаты для пенсионеров сегодня назначаются без заявлений. Однако некоторые важные доплаты и льготы требуют активных действий. Среди них:

Доплата за «потерянный» стаж

Если при расчете пенсии какие-то периоды работы не были учтены, пересчитать ее в сторону увеличения можно только по заявлению. Пенсионному фонду требуется официальное обращение для перерасчета.

Надбавки на иждивенцев

Право на доплату за нетрудоспособных членов семьи (детей, супруга, родителей) также необходимо подтвердить документально. Эта надбавка не назначается автоматически.

Выплаты за заслуги и награды

Дополнительное ежемесячное обеспечение (ДЕМО) за выдающиеся достижения или почетные звания требует, чтобы пенсионер сам предоставил документы о своих регалиях. Соцорганы не занимаются их поиском по собственной инициативе.

Налоговые вычеты

Работающим пенсионерам доступны все вычеты: стандартные, социальные (на лечение, обучение, спорт) и имущественные. Для их получения нужно обратиться к работодателю или в ФНС.

Неработающим — можно вернуть налог при наличии облагаемого дохода (например, от аренды или продажи имущества). Для этого потребуется подать декларацию и заявление в налоговую лично или через личный кабинет на сайте ФНС.

Региональные льготы и доплаты

Это самый разнообразный пласт поддержки: размер и условия сильно разнятся от региона к региону. Чтобы узнать о всех доступных в вашем субъекте РФ выплатах (компенсациях на ЖКУ, проезд, лекарства и т. д.), нужно напрямую обращаться в органы соцзащиты или изучать официальные сайты местной власти.

Пенсионеров ждет новое повышение выплат

Работающие пенсионеры получат еще одно повышение пенсии 1 августа 2026 года. Это не общая индексация, а индивидуальный перерасчет. Размер прибавки зависит от ваших личных пенсионных отчислений в 2025 году.

Доплата касается всех пенсионеров, которые в 2025 году официально работали по трудовому или гражданско-правовому договору, были ИП или относились к иным категориям, с доходов которых шли страховые взносы в Социальный фонд России (СФР). Право на перерасчет возникает даже при работе всего один месяц в 2025 году. О том, как рассчитать его размер, рассказали в отдельном материале.

Изменятся правила авиаперелетов

В России уже с 1 марта изменят правила авиаперелетов. С этой даты авиаперевозчики будут обязаны заранее предоставлять пассажирам информацию об условиях, порядке изменения билета, а также способах отказа от полета и возврата денег.

«Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств», — рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский

Отдельный блок изменений касается семей с детьми. Теперь авиакомпании будут обязаны предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места. За это отныне не надо будет доплачивать.

Помимо этого вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно устанавливается четкий регламент обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов.

В российских школах введут оценки за поведение

В российских школах с 1 сентября 2026 года введут оценки за поведение. Сейчас в рамках пробной версии эта инициатива действует в семи регионах страны.

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся», — говорится в проекте.

Обо всех плюсах и минусах новой системы оценки поведения учеников мы рассказывали в отдельном материале. Подробнее — по ссылке.

Какие штрафы грозят тем, кто не избавился от елок

Жителям России может грозить штраф до пяти тысяч рублей, если они оставят живую или искусственную елку в подъезде. Также за неправильную утилизацию зеленых красавиц штраф до 400 тысяч рублей могут выписать и управляющей компании.

«Елка считается крупногабаритным мусором. Ель, оставленная в подъезде, может быть расценена как нарушение санитарных требований к эксплуатации жилых помещений, за что грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Также такой случай может быть признан нарушением правил обращения с отходами. Тогда по статье 8.2 КоАП РФ для граждан штраф составляет от 2 тысяч до 5 тысяч рублей», — рассказал депутат Госдумы Владимир Кошелев.

По его словам, если УК не убрала ель в разумный срок, ее могут оштрафовать по статье 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества. Штраф может достигать от 50 тысяч и до 400 тысяч рублей, который УК будет вынуждена включить в смету расходов на содержание общего имущества многоквартирного дома, уточнил он в беседе с РИА Новости.

Поездки на поездах станут дороже и строже

С этого года для пассажиров РЖД вступает в силу сразу несколько значимых изменений. Они коснутся стоимости билетов, сервисных сборов, правил посадки и оформления поездок для детей, в том числе на международных направлениях.

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексировали на 11,4% еще в декабре прошлого года. Также в 2026 году РЖД вводят сезонные коэффициенты: в высокий сезон — с мая по середину сентября — стоимость билетов может вырасти на 11–20%, а в периоды низкого спроса, включая январь и ноябрь, декабрь, наоборот, снижаться до 15%.

Роскомнадзор еще сильнее ограничил работу Telegram

В России возникли технические проблемы с загрузкой видео и замедлением Telegram из-за ограничений Роскомнадзора. Больше всего жалоб сегодня поступило от пользователей в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Сбои объясняют тем, что Роскомнадзор ввел частичные ограничения в работе мессенджера с начала этого года.

«Да, это новые ограничения со стороны РКН», — уточнил источник издания «Москва 24».

По словам заместителя комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, ведомство перестанет замедлять работу Telegram, как только разработчики мессенджера устранят все претензии.

О полной блокировке мессенджера пока не сообщается. Свинцов успокоил пользователей, заявив, что беспокоиться не стоит, так как Telegram успешно сотрудничает с правительствами, включая Россию.

WhatsApp* грозит исчезновение

В этом году мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) окончательно заблокируют на территории России. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Я думаю, что, действительно, до конца года Роскомнадзор примет комплекс мер для окончательной блокировки WhatsApp. Это связано с тем, что WhatsApp принадлежит признанной у нас в России экстремистской компании Meta, и вот такие жесткие меры, особенно в предвыборный год, абсолютно обоснованны», — сказал депутат в разговоре с ТАСС.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

На Камчатке аномальный снегопад стал угрозой для жизни жителей

Камчатку завалило снегом. Из-за осадков и ветра на дорогах ничего не видно. По Петропавловску-Камчатскому курсируют вахтовые автобусы, которые развозят людей.

Жители сами расчищают себе выход из подъездов Источник: Readovka / Telegram

Сугробы блокируют людей в помещениях. Не обошлось и без жертв, из-за схода снега с крыши дома погиб мужчина. Власти призывают жителей не выходить на улицу, так как есть угроза жизни.

В домах людей повыбивало стекла Источник: Readovka / Telegram

