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Недвижимость «Вместо развалины — точка притяжения»: в Ярославле продали здание бывшего кинопроката за 17 млн

«Вместо развалины — точка притяжения»: в Ярославле продали здание бывшего кинопроката за 17 млн

Инвесторов заинтересовал участок

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1 комментарий

Рассказываем, что известно про нового владельца

В Ярославле с молотка продали здание бывшего кинопроката на 2-ом Бондарном переулке во Фрунзенском районе. Об этом сообщил первый зампред областного правительства Денис Хохряков 17 сентября.

— Строение совсем разрушилось, но хорошее расположение земли, поблизости от проспекта Фрунзе, рядом с торговым центром и кафе вызвало внимание инвесторов, — написал у себя на странице в соцсетях Денис Хохряков.

Согласно данным сервиса «ГИС Торги», аукцион был проведен 3 сентября 2024 года. Здание купила предпринимательница Ольга Леонтьева за 17 миллионов 608 тысяч рублей. За эти деньги новая владелица получила полуразрушенное здание площадью 111 квадратных метров и земельный участок — 2,8 тысячи квадратных метров.

Отметим, что объект находится неподалеку от проспекта Фрунзе, у гаражного кооператива.

Здание кинопроката находится неподалеку от проспекта Фрунзе

ИП на имя Ольги Леонтьевой было зарегистрировано в 2003 году в Ярославле. Основная область работы — деятельность по осуществлению торговли через автоматы.

Денис Хохряков также упомянул, что может появится на месте бывшего кинопроката:

— Покупатель планирует сделать здесь коммерческий объект из сферы услуг. Вместо заброшенной развалины появится новая точка притяжения. Хороший пример того почему мы так много внимания уделяем вовлечению объектов в хозяйственный оборот.

Начальная цена здания 1959 года постройки с участком составляла 12 миллионов 144 тысячи рублей. В ходе аукциона стоимость недвижимости выросла до 17,6 миллиона.

На сервисе ГИС Торги также публиковались фотографии продаваемого объекта. Судя по кадрам, здание кинопроката сильно обветшало, местами кирпичные стены и вовсе рухнули. Кое-где виднеются граффити.

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Недвижимость Кинопрокат Продажа Аукцион
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Я рад что она а не масквичи или доны Ольге пожелаю успехов и удачи 💰
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