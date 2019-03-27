Плюс один понаехавший чиновник: мэр Ярославля представил первого зама

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков представил чиновницу из Подмосковья Аллу Кибец на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления. Градоначальник рекомендовал приезжего специалиста на должность своего первого заместителя.
— Я знаю Аллу Геннадьевну много лет. Это профессионал, разноплановый человек, который ведет юридические вопросы. Также она курировала общехозяйственную деятельность, исполняла обязанности мэра. Человек не новый в муниципальной службе, — рассказывал ранее мэр Волков.
На этом же заседании комиссии градоначальник объяснил, какие обязанности будут у первого заместителя мэра. К ним относится координация работы остальных заместителей мэра и руководителя аппарата мэрии при решении межотраслевых вопросов, координация деятельности территориальных администраций районов, взаимодействие с правительством региона и другими органами власти.
Напомним, мы пытались подсчитать всех приехавших в мэрию чиновников при Владимире Волкове.