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Политика

Плюс один понаехавший чиновник: мэр Ярославля представил первого зама

Спойлер: он уже её представлял

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Алла Кибец может стать правой рукой мэра

Фото: Алла Кибец/Facebook.com, Александра Савельева

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков представил чиновницу из Подмосковья Аллу Кибец на заседании комиссии муниципалитета по вопросам городского самоуправления. Градоначальник рекомендовал приезжего специалиста на должность своего первого заместителя. 

— Я знаю Аллу Геннадьевну много лет. Это профессионал, разноплановый человек, который ведет юридические вопросы. Также она курировала общехозяйственную деятельность, исполняла обязанности мэра. Человек не новый в муниципальной службе, — рассказывал ранее мэр Волков. 

На этом же заседании комиссии градоначальник объяснил, какие обязанности будут у первого заместителя мэра. К ним относится координация работы остальных заместителей мэра и руководителя аппарата мэрии при решении межотраслевых вопросов, координация деятельности территориальных администраций районов, взаимодействие с правительством региона и другими органами власти. 

Напомним, мы пытались подсчитать всех приехавших в мэрию чиновников при Владимире Волкове. 

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Анна Елкина

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мэриязаместитель мэра

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
27 март 2019 в 15:03

Судя по его работе , скоро обратно поедут все вместе

Гость
27 март 2019 в 15:50

опять варяги

Остряк
27 март 2019 в 16:03

Ну все! Всем Кибец! Разбегаемся!

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