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Политика Спецоперация на Украине Россия и Украина провели обмен пленными, о котором договорились на переговорах

Россия и Украина провели обмен пленными, о котором договорились на переговорах

На родину вернутся сотни россиян

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1 комментарий
Москва и Киев вернули военнослужащих в свои страны | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUМосква и Киев вернули военнослужащих в свои страны | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Москва и Киев вернули военнослужащих в свои страны

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Россия и Украина провели обмен пленными. Договоренность о нем была достигнута с Украиной в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.

В РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских. Среди возвращенных россиян есть мирные жители Курской области, которые были захвачены украинскими военными. Киеву также передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских, уточнили в Минобороны. Вернувшиеся граждане находятся на территории Белоруссии, где им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Инициированный Россией масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни. В общей сложности стороны должны передать друг другу по 1000 человек.

Первым об обмене сообщил президент США Дональд Трамп.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Договоренность об обмене была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров. Они прошли в Стамбуле. О том, что стороны обменялись списками для обмена, стало известно 22 мая.

Песков объяснил, почему не называли сроки, когда он состоится. По его словам, этот трудоемкий процесс требовал времени. Однако все стороны были заинтересованы провести его.

Предыдущий обмен состоялся 6 мая, став пятым с начала 2025 года. Тогда стороны передали по 205 военнослужащих.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Обмен пленными Переговоры России и Украины Спецоперация на Украине
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Комментарии
1
Гость
4 часа
Предлагаю, всем жителям Украины перебираться в Канаду. Для их же блага. И нам хлопот меньше. С перековкой.
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