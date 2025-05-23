Россия и Украина провели обмен пленными, о котором договорились на переговорах

Москва и Киев вернули военнослужащих в свои страны Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Россия и Украина провели обмен пленными. Договоренность о нем была достигнута с Украиной в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.

В РФ вернулись 270 военных и 120 гражданских. Среди возвращенных россиян есть мирные жители Курской области, которые были захвачены украинскими военными. Киеву также передали 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских, уточнили в Минобороны. Вернувшиеся граждане находятся на территории Белоруссии, где им предоставляют всю необходимую медицинскую помощь.

Инициированный Россией масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни. В общей сложности стороны должны передать друг другу по 1000 человек.

Первым об обмене сообщил президент США Дональд Трамп.

«Только что завершился крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Он вступит в силу в ближайшее время. Поздравляю обе стороны с этими переговорами. Это может привести к чему-то большому???» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Договоренность об обмене была достигнута в ходе первых за три года прямых российско-украинских переговоров. Они прошли в Стамбуле. О том, что стороны обменялись списками для обмена, стало известно 22 мая.

Песков объяснил, почему не называли сроки, когда он состоится. По его словам, этот трудоемкий процесс требовал времени. Однако все стороны были заинтересованы провести его.