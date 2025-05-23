Атаки сотен беспилотников и меморандум о прекращении огня: главное об СВО за неделю

Последствия атаки беспилотников в Ельце Источник: Игорь Артамонов / Telegram











После отказа России прекратить боевые действия в зоне спецоперации до начала переговоров по урегулированию конфликта, Украина начала усиленно атаковать российские регионы с помощью беспилотников. В то же время стороны готовят совместный меморандум о прекращении огня и возможном будущем мирном договоре. Новая встреча Москвы и Киева еще не назначена, но уже есть прогнозы о будущем окончании конфликта. Расскажем, что произошло в зоне спецоперации и о политических решениях на этой неделе.

Разговор Путина с Трампом

После первых за три года прямых переговоров Киева и Москвы прошел телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Пока главы государств разговаривали, в США объяснили, зачем решили связаться с Путиным напрямую. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт призналась, что Трамп утомился от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что мирные переговоры оказались в своего рода тупиковой ситуации. По его словам, если Россия не будет участвовать в мирном процессе, то Соединенным Штатам придется прекратить попытки достижения мира.

По итогу беседы президентов Путин поблагодарил Трампа за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева. Лидер США, в свою очередь, высказал Путину свою позицию по поводу прекращения огня на Украине. Однако прийти к этому будет возможно только после достижения соответствующих договоренностей. Но Россия выступает за мирное урегулирование в этом вопросе, отметил Путин. Он подчеркнул, что Москва и Киев должны найти компромиссы, которые бы устраивали все стороны.

Путин рассказал о разговоре с Трампом Источник: ЗАРУБИН / Telegram

Трамп после разговора рассказал об итогах в своей соцсети Truth Social.

«Считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о полном окончании конфликта», — написал президент США. Он отметил, что условия для этого будут обсуждаться и приниматься только Россией и Украиной.

Позднее Трамп пригрозил, что, если существенного прогресса в разрешении конфликта не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе. По его мнению, Вашингтону изначально не стоило вмешиваться в ситуацию на Украине и оставить это ЕС. Также он добавил, что у него есть «определенная красная линия» в этом вопросе, но не стал раскрывать подробностей, чтобы не усложнять дальнейшие переговоры.

Чего ждать дальше

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп заинтересован и в том, чтобы провести очную встречу с Путиным и начать прямой диалог. В эфире CBS он отметил, что сейчас представители двух сторон работают над тем, чтобы определить, где именно двум политическим деятелям следует провести встречу.

Работа над урегулированием конфликта не остановилась. Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом о прекращении огня и возможном будущем мирном договоре. Теперь, по его словам, России и Украине предстоят сложные контакты по выработке единого текста. Главный пункт для Москвы — устранение первопричин конфликта.

После разговора между главами государств зарубежные СМИ начали строить прогнозы на будущие контакты между Вашингтоном, а также Москвой и Киевом. Газета The New York Times сообщила, что разговор Путина и Трампа не увенчался успехом. Британское издание Mirror тоже разочарованно беседой российского и американского президентов. Газета считает, что разговор завершился без значительного прогресса или прорывных договоренностей.

В Financial Times считают, что России, возможно, не грозят новые санкции, о чем ранее предупреждали представители Белого дома. После того как Трамп подвел итоги беседы с Путиным, журналисты сделали вывод, что он не готов оказывать большее давление на РФ. По их мнению, смягчение позиции Вашингтона связано с желанием Белого дома снизить напряженность в отношениях с Россией на фоне текущих международных вызовов.

При этом Украина может оказаться не довольна итогами завершения конфликта. Reuters передает, что в ближайшее время Трамп может навязать Киеву карательное мирное соглашение, в результате которого Украине придется признать новые территории за Россией и не получить надежных гарантий безопасности от своих союзников.

Также в зарубежных СМИ появилась информация о возможных датах и месте новых переговоров России и Украины. По данными The Wall Street Journal, встреча может состояться в июне в Ватикане. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подробных решений не было и предстоит сначала разобраться с предыдущими договоренностями. Речь идет об итогах переговоров в Стамбуле. Там стороны приняли решение провести крупный обмен пленными 1000 на 1000. Пока подготовка находится в процессе.

Однако в МИД РФ не исключили, что новый раунд может состояться именно в Ватикане, сообщил источник «Известий».

При этом решение о месте следующей встречи пока не принято. В то же время папа римский Лев XIV уже подтвердил готовность предоставить сторонам площадку в Ватикане. Однако это не значит, что он станет посредником в процессе.

G7 пригрозила, что ужесточит санкции против России, если Москва не согласится прекратить огонь на Украине. Группа намерена активизировать привлечение частного бизнеса к будущему восстановлению Украины.

Взаимные атаки

Несмотря на начало мирного урегулирования и просьбы Украины о прекращении огня, Киев начал усиливаться атаки на российские регионы. Они начались с середины недели. В среду в Минобороны сообщили, что над территорией РФ уничтожили 127 беспилотников.

41 дрон сбили над Брянской областью, 37 — над Орловской, 31 — над Курской, еще шесть — над Московским регионом, пять — над Владимирской областью и три беспилотника — над Рязанской областью. Также по одному БПЛА уничтожили над Белгородской, Тульской, Калужской областями и над акваторией Черного моря.

На этом атаки не прекратились. В четверг в военном ведомстве рассказали о 105 сбитых украинских беспилотниках за ночь. Из-за опасности закрывали столичные аэропорты. Это привело к массовым задержкам рейсов. В Брянской области в результате атаки украинских FPV-дронов погиб мирный житель села Каменский Хутор Климовского района. Один из беспилотников врезался в крышу многоквартирного дома в Пролетарском округе города Тулы.

Обломки беспилотника попали в жилой дом в Туле Источник: Вести-Туда / Telegram











Всего же с 20:00 (мск) 20 мая до 08:00 (мск) 22 мая вне зоны проведения спецоперации с помощью ПВО сбили 485 дронов. 63 из них уничтожили над Московской областью, три — над Республикой Крым и Черным морем.

Атаки и разрушения продолжились. В пятницу, 23 мая, стало известно о массированных ударах по российским регионам. Сбили 112 беспилотников. Досталось Липецкой области. В Ельце вспыхнул пожар на заводе. В результате падения БПЛА и последовавшего возгорания в промзоне пострадали восемь человек. Также обломки дрона попали в жилой дом. Повреждения получили всего 20 квартир, требуют восстановления окна и крыша.

Всего в результате обстрелов России со стороны Украины погиб 621 мирный житель, сообщил глава СК Бастрыкин на XIII Петербургском международном юридическом форуме. Среди жертв атак — 38 детей. Бастрыкин отметил, что при обстрелах ранения различной степени тяжести получили 3217 человек. Среди них 249 несовершеннолетних.

Чаще всего украинские воинские формирования атаковали Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Крым и Севастополь.

Российские военные продолжают продвигаться в зоне спецоперации.

Операторы беспилотников 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили расчет БПЛА противника в пригороде Красноармейска.

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили бронетранспортер VAB ВСУ французского производства в Харьковской области. Специалисты Центра «Рубикон» уничтожили пункт управления БпЛА на Рубцовском направлении

Расчет РСЗО «Град» самоходного артиллерийского соединения группировки войск «Днепр», ударив по району сосредоточения ВСУ, сорвал ротацию подразделений противника и подвоз боеприпасов к передовым позициям.

Работа ВС РФ в зоне спецоперации Источник: Минобороны России / Telegram

Танковые экипажи группировки «Восток» поразили позиции противника, а также места скопления личного состава в районе населенного пункта Отрадное на Южно-Донецком направлении. Это позволило сорвать попытку контратаки ВСУ и дали возможность штурмовикам улучшить положение по переднему краю.

В результате активных действий российской стороне удалось освободить населенные пункты Богатырь, Новооленовка, Новая Полтавка в ДНР и Марьино в Сумской области.

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область после ее освобождения. Во время визита он отметил, что ВСУ до сих пор пытаются двигаться в сторону границ РФ. Глава РФ заявил, что в регионе необходимо увеличить группировку разминирования. Президент также дал поручение сохранять выплату в размере 65 тысяч для жителей региона, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Путин во время визита в Курскую область Источник: Kremlin.ru