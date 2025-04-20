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Политика Спецоперация на Украине Из украинского плена освободили двух военных из Ярославской области. Что об этом известно

Из украинского плена освободили двух военных из Ярославской области. Что об этом известно

Публикуем официальную информацию

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Ярославских военных вернули из украинского плена | Источник: Минобороны России / TelegramЯрославских военных вернули из украинского плена | Источник: Минобороны России / Telegram

Ярославских военных вернули из украинского плена

Источник:

Минобороны России / Telegram

Двух ярославских военных вернули из украинского плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин вечером 19 апреля.

«Домой вернулись ярославцы Максим К. и Кирилл Ш. Кирилл попал в плен в августе прошлого года в Курской области во время нападения вооруженных сил Украины на российский регион. Обмен военнопленными состоялся на украинско-белорусской границе. Оба наших парня уже позвонили из Минска своим родным. Вскоре все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — пояснил омбудсмен.

Как сообщили в Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров в Россию возвращены 246 военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся на украинско-белорусской границе.

«В качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщили в Министерстве обороны РФ.

Все новости со специальной военной операции на Украине публикуем в специальном сюжете.

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Кристина Геворкян
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