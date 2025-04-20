Из украинского плена освободили двух военных из Ярославской области. Что об этом известно

Ярославских военных вернули из украинского плена Источник: Минобороны России / Telegram











Двух ярославских военных вернули из украинского плена. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин вечером 19 апреля.

«Домой вернулись ярославцы Максим К. и Кирилл Ш. Кирилл попал в плен в августе прошлого года в Курской области во время нападения вооруженных сил Украины на российский регион. Обмен военнопленными состоялся на украинско-белорусской границе. Оба наших парня уже позвонили из Минска своим родным. Вскоре все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — пояснил омбудсмен.

Как сообщили в Минобороны РФ, 19 апреля в результате переговоров в Россию возвращены 246 военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Обмен состоялся на украинско-белорусской границе.

«В качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сообщили в Министерстве обороны РФ.