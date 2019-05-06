«Боюсь ожидания конца»: ярославна рассуждает о самом страшном в авиаперелётах

Бывший пресс-секретарь двух мэров Ярославля Светлана Израйлева рассуждает о том, что самое страшное в авиаперелётах. И о том, почему нельзя осуждать тех, кто во время спасения в катастрофе хватает свой чемодан, спасая его.

Летать люблю, но все чаще ловлю себя на мысли, что боюсь. Боюсь этих минут до, ожидания конца и понимания его неизбежности, потери достоинства и истеричного скулежа, безрассудной паники и эгоистичных попыток спастись любой ценой.



Боюсь, что смерть будет долгой и мучительной, но ещё больше боюсь, что останусь жива и буду знать, что могла помочь, но предала и бросила тех, кто оказался рядом. Боюсь прокручивать потом по секундам картинки катастрофы и понимать, что думала только о себе, и по секундам умирать от чувства вины.



Боюсь, потому что не знаю, как бы я поступила вчера в этом самолете в Шереметьево. Пропустила бы вперёд ребёнка или схватила чемодан? Протянула бы руку помощи или подставила ногу? Сохраняла бы спокойствие или билась в припадке? Благодарила спасителей или обвиняла их? И проверять себя не хочу, потому что боюсь узнать.



Невыносимо жаль погибших и их родных, но осуждать выживших невозможно, потому что они, в отличие от меня, знают, на что способен страх. И им с этим знанием ещё нужно как-то справиться. Сил всем нам.

