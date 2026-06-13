НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

2 м/c,

ю-в.

 747мм 39%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,91
EUR 82,97
Подробности крупного пожара
Толпы на Прусовских карьерах
Где отдохнуть этим летом
Породистые щенки в Ярославле
Как следить за своим самочувствием
Проблемы с бензином на АЗС
Как найти рыбное место
Приватизируют отель
Афиша на выходные
Происшествия Подробности Поднялся столб дыма: стали известны подробности крупного пожара в Ярославле — фото

Поднялся столб дыма: стали известны подробности крупного пожара в Ярославле — фото

Возгорание случилось 12 июня

127
Пожар на Златоустинской в Ярославле | Источник: МЧС Ярославской области / MAXПожар на Златоустинской в Ярославле | Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Пожар на Златоустинской в Ярославле

Источник:

МЧС Ярославской области / MAX

Стали известны подробности крупного пожара в Ярославле. Инцидент произошел 12 июня. Тогда горожане заметили огромный столб дыма. Загорелась 109-летняя заброшка на улице Златоустинской, 12 — бывшая паровая мельница. В МЧС Ярославской области сообщили, что обращение им поступило в 11:27. На место отправились четыре спецмашины.

По обновленной информации на 13 июня, пожар ликвидировали 31 спасатель и восемь спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших.

Крышу мельницы закрыл дым | Источник: МЧС Ярославской области / MAXКрышу мельницы закрыл дым | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Так пожар выглядел с высоты птичьего полета | Источник: МЧС Ярославской области / MAXТак пожар выглядел с высоты птичьего полета | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
В небо тянулся столб дыма | Источник: МЧС Ярославской области / MAXВ небо тянулся столб дыма | Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Здание на Златоустинской, 12 начали эксплуатировать в 1917-м. Позже четырехэтажку хотели снести, но не вышло — ее внесли в список выявленных объектов культурного наследия.

Правда, само здание пострадало. Огонь уничтожил 100 квадратных метров кровли, а также повредил помещения на площади 400 квадратных метров.

«Для забора воды с реки было проложено 500 метров магистральной линии от пожарного катера», — дополнили в МЧС Ярославской области.

Шланг для забора воды растянулся на 500 метров | Источник: МЧС Ярославской области / MAXШланг для забора воды растянулся на 500 метров | Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Шланг для забора воды растянулся на 500 метров

Источник:

МЧС Ярославской области / MAX

Сам пожар очевидцы записали на видео 12 июня

Источник:

читатель 76.ру

В ведомстве напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Дознаватели регионального МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в 2025 году заброшка уже горела, причем нехило. Зарево от огня было видно в разных частях Коровников. В нашем фоторепортаже мы показывали, как здание выглядит внутри.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар МЧС Мельница Подробности
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Это просто маркетплейс мужиков»: как журналистка искала любовь в приложении для знакомств, но удалила профиль
Василина Березкина
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Мнение
У Овна — карьера, у Рака — семья: ярославский астролог рассказала, чего ждать от лета каждому знаку
Анна Хрусталёва
астрология
Рекомендуем