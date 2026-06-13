Поднялся столб дыма: стали известны подробности крупного пожара в Ярославле — фото

Пожар на Златоустинской в Ярославле Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Стали известны подробности крупного пожара в Ярославле. Инцидент произошел 12 июня. Тогда горожане заметили огромный столб дыма. Загорелась 109-летняя заброшка на улице Златоустинской, 12 — бывшая паровая мельница. В МЧС Ярославской области сообщили, что обращение им поступило в 11:27. На место отправились четыре спецмашины.

По обновленной информации на 13 июня, пожар ликвидировали 31 спасатель и восемь спецмашин. К счастью, обошлось без пострадавших.

Здание на Златоустинской, 12 начали эксплуатировать в 1917-м. Позже четырехэтажку хотели снести, но не вышло — ее внесли в список выявленных объектов культурного наследия.

Правда, само здание пострадало. Огонь уничтожил 100 квадратных метров кровли, а также повредил помещения на площади 400 квадратных метров.

«Для забора воды с реки было проложено 500 метров магистральной линии от пожарного катера», — дополнили в МЧС Ярославской области.

Шланг для забора воды растянулся на 500 метров Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Сам пожар очевидцы записали на видео 12 июня Источник: читатель 76.ру

В ведомстве напомнили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Дознаватели регионального МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшего.