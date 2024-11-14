В Ярославле сотни квартир остались без горячей воды и отопления. Причина

Почему нет отопления и горячей воды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Утром 14 ноября десятки домов в Ярославле остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. По их данным, отключения продлятся с 08:30 до 15:30.

В компании ТГК-2 порталу 76.RU пояснили, что временные отключения связаны с ремонтом на трубах.

— ЯТС проводит работы по устранению дефектов на тепловых сетях, временное отключение потребителей связано с этими работами. Проведение ремонтов в отопительный сезон помогает устранить незначительные повреждения, которые пока не мешают нормальной эксплуатации и теплоснабжению, но потенциально могут создать проблемы. Компания приносит извинения за временные неудобства, — рассказали в ТКГ-2.

В Единой диспетчерской службе опубликовали список домов, оставшихся без отопления: