В Ярославле сотни квартир остались без горячей воды и отопления. Причина

Утром 14 ноября десятки домов в Ярославле остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. По их данным, отключения продлятся с 08:30 до 15:30.
В компании ТГК-2 порталу 76.RU пояснили, что временные отключения связаны с ремонтом на трубах.
— ЯТС проводит работы по устранению дефектов на тепловых сетях, временное отключение потребителей связано с этими работами. Проведение ремонтов в отопительный сезон помогает устранить незначительные повреждения, которые пока не мешают нормальной эксплуатации и теплоснабжению, но потенциально могут создать проблемы. Компания приносит извинения за временные неудобства, — рассказали в ТКГ-2.
В Единой диспетчерской службе опубликовали список домов, оставшихся без отопления:
ул. Володарского, д. 50;
ул. Большая Октябрьская, д. 29;
ул. Гагарина, д. 32, д. 36, д. 38/20, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51;
ул. Зелинского, д. 1/9, д. 2, д. 3а, д. 4, д. 5а, д. 5, д. 7а, д. 7, д. 11а, д. 11, д. 15, корп. 2, д. 15;
ул. Курчатова, д. 2, д. 4, д. 6а, д. 6, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18;
ул. Майорова, д. 3, д. 4а, д. 4, д. 5;
ул. Менделеева, д. 3, д. 5/1, д. 6, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/9, д. 25;
ул. Павлова, д. 1а, д. 1, д. 3, д. 5а, д. 5, корп. 2, д. 5, д. 7, д. 11;
ул. Рыкачева, д. 4/7, д. 6/10, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14/17, д. 16, д. 18;
ул. Титова, д. 9, д. 23;
ул. Зелинского, д. 13;
ул. Менделеева, д. 4а;
ул. Титова, д. 21;
ул. Гагарина, д. 32а, д. 39а;
ул. Зелинского, д. 2а, д. 3, д. 6;
ул. Курчатова, д. 8;
ул. Майорова, д. 6, д. 8а, д. 8;
ул. Менделеева, д. 3а, д. 4, д. 12, д. 21;
ул. Павлова, д. 3а;
ул. Рыкачева, д. 2а, д. 22;
ул. Титова, д. 21;
ул. Кооперативная, д. 14;
пр-кт. Ленина, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 11/74;
ул. Победы, д. 1/30, д. 3;
ул. Республиканская, д. 8б, д. 10;
ул. Фурманова, д. 1;
пр-кт. Ленина, д. 1а, д. 2, д. 4а, д. 6а, д. 11а, д. 11б, д. 11в;
ул. Пятницкая, д. 4а, д. 5, д. 6;
ул. Республиканская, д. 12/2;
ул. Советская, д. 66, д. 66, д. 4;
ул. Фурманова, д. 6а.