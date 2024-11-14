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Происшествия В Ярославле сотни квартир остались без горячей воды и отопления. Причина

В Ярославле сотни квартир остались без горячей воды и отопления. Причина

Рассказываем, почему это случилось

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9 комментариев

Почему нет отопления и горячей воды

Утром 14 ноября десятки домов в Ярославле остались без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в Единой диспетчерской службе. По их данным, отключения продлятся с 08:30 до 15:30.

В компании ТГК-2 порталу 76.RU пояснили, что временные отключения связаны с ремонтом на трубах.

— ЯТС проводит работы по устранению дефектов на тепловых сетях, временное отключение потребителей связано с этими работами. Проведение ремонтов в отопительный сезон помогает устранить незначительные повреждения, которые пока не мешают нормальной эксплуатации и теплоснабжению, но потенциально могут создать проблемы. Компания приносит извинения за временные неудобства, — рассказали в ТКГ-2.

В Единой диспетчерской службе опубликовали список домов, оставшихся без отопления:

  • ул. Володарского, д. 50;

  • ул. Большая Октябрьская, д. 29;

  • ул. Гагарина, д. 32, д. 36, д. 38/20, д. 39, д. 41, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, д. 51;

  • ул. Зелинского, д. 1/9, д. 2, д. 3а, д. 4, д. 5а, д. 5, д. 7а, д. 7, д. 11а, д. 11, д. 15, корп. 2, д. 15;

  • ул. Курчатова, д. 2, д. 4, д. 6а, д. 6, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18;

  • ул. Майорова, д. 3, д. 4а, д. 4, д. 5;

  • ул. Менделеева, д. 3, д. 5/1, д. 6, д. 7/2, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15/9, д. 25;

  • ул. Павлова, д. 1а, д. 1, д. 3, д. 5а, д. 5, корп. 2, д. 5, д. 7, д. 11;

  • ул. Рыкачева, д. 4/7, д. 6/10, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14/17, д. 16, д. 18;

  • ул. Титова, д. 9, д. 23;

  • ул. Зелинского, д. 13;

  • ул. Менделеева, д. 4а;

  • ул. Титова, д. 21;

  • ул. Гагарина, д. 32а, д. 39а;

  • ул. Зелинского, д. 2а, д. 3, д. 6;

  • ул. Курчатова, д. 8;

  • ул. Майорова, д. 6, д. 8а, д. 8;

  • ул. Менделеева, д. 3а, д. 4, д. 12, д. 21;

  • ул. Павлова, д. 3а;

  • ул. Рыкачева, д. 2а, д. 22;

  • ул. Титова, д. 21;

  • ул. Кооперативная, д. 14;

  • пр-кт. Ленина, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, д. 11/74;

  • ул. Победы, д. 1/30, д. 3;

  • ул. Республиканская, д. 8б, д. 10;

  • ул. Фурманова, д. 1;

  • пр-кт. Ленина, д. 1а, д. 2, д. 4а, д. 6а, д. 11а, д. 11б, д. 11в;

  • ул. Пятницкая, д. 4а, д. 5, д. 6;

  • ул. Республиканская, д. 12/2;

  • ул. Советская, д. 66, д. 66, д. 4;

  • ул. Фурманова, д. 6а.

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Комментарии
10
Гость
53 минуты
читайте новости про другие русские города, всё тоже самое, всюду Стабильность 👏👏👏👏👏
Гость
10 минут
За то весной при +20 за окном будут топить во все трубы.
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