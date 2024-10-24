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Происшествия Вагон перекрыл дорогу: в Ярославле трамвай сошел с рельсов. Видео

Вагон перекрыл дорогу: в Ярославле трамвай сошел с рельсов. Видео

Первые подробности с места ЧП

899
6 комментариев

Транспорт перекрыл дорогу

Днем 24 октября в Ленинском районе Ярославля трамвай сошел с рельсов. В полдень электротранспорт перегородил движение на пересечении улиц Чкалова и Добрынина.

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Судя по кадрам, трамвай частично развернулся, перекрыв полосу движения.

— Пострадавших нет. Службы АО «ЯрГЭТ» проводят работы по восстановлению движения, на предприятии проводится проверка причин, способствующих инциденту, — рассказал 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Первые видео с места ДТП

Как уточнил Денис Пырлог, с рельсов сошел трамвай № 5к — сокращенный маршрут от «Чкалова» до «ТЦ „Омега“», раньше трамвай доезжал до Брагина, там была конечная «9-я больница», но маршрут сократили из-за ремонта трамвайных путей. Предварительно, вагон не получил урон.

В месте схода трамвай с рельсов собирается пробка. Автомобилисты стоят по улице Добрынина от Угличской до Карла Либкнехта.

В районе схода трамвая растет пробка

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Комментарии
6
Гость
1 час
Показательно, что авария произошла сразу после утверждения очередных этапов развития трамвая... Может, знак свыше?
Гость
1 час
Домодернизировались. С чего бы ему иначе с рельс сойти, если только скорость не превысил в погоне за графиком, дождя-то ещё не было, рельсы сухие, закладывать надо снижение скорости на поворотах в маршрут.
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