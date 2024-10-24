Вагон перекрыл дорогу: в Ярославле трамвай сошел с рельсов. Видео

Транспорт перекрыл дорогу Источник: Городские камеры «Ярнет» / yar-net.ru, Жесть Ярославль / T.me











Днем 24 октября в Ленинском районе Ярославля трамвай сошел с рельсов. В полдень электротранспорт перегородил движение на пересечении улиц Чкалова и Добрынина.

Фотографии с места ДТП появились в соцсетях. Судя по кадрам, трамвай частично развернулся, перекрыв полосу движения.

— Пострадавших нет. Службы АО «ЯрГЭТ» проводят работы по восстановлению движения, на предприятии проводится проверка причин, способствующих инциденту, — рассказал 76.RU директор «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Первые видео с места ДТП Источник: Жесть Ярославль / T.me

Как уточнил Денис Пырлог, с рельсов сошел трамвай № 5к — сокращенный маршрут от «Чкалова» до «ТЦ „Омега“», раньше трамвай доезжал до Брагина, там была конечная «9-я больница», но маршрут сократили из-за ремонта трамвайных путей. Предварительно, вагон не получил урон.

В месте схода трамвай с рельсов собирается пробка. Автомобилисты стоят по улице Добрынина от Угличской до Карла Либкнехта.